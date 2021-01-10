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На избирательном участке в Ереване завершилось голосование

Автор:  
Азамат Альмаганбетов
10 Января 2021, 22:27
На избирательном участке в Ереване завершилось голосование

ЕРЕВАН. КАЗИНФОРМ – Завершил свою работу избирательный участок №275 при Посольстве Казахстана в Армении. Явка составила 100%. Об этом передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Голосование избирателей на парламентских выборах в Казахстане на участке №275, организованном в здании Посольства Казахстана в Армении, началось в 7:00 по местному времени. Для голосования в здание казахстанской дипмиссии с утра активно прибывали граждане Казахстана, постоянно и временно проживающие в Республике Армения. Голосование прошло в спокойной обстановке при соблюдении мер санитарной безопасности.

На момент закрытия избирательного участка №275 – в 20:00 по местному времени (в 22:00 по времени Нур-Султана – прим. авт.) - свое избирательное право реализовали все 67 зарегистрированных на данном участке избирателей. Тем самым явка составила 100%.

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