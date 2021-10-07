На грязную воду с «червями» из-под крана пожаловались алматинцы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Сети появилось видео, на котором жители Наурызбайского района Алматы жалуются на воду с червями из-под крана. В коммунальном предприятии «Алматы су» пояснили ситуацию, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Грязная вода с червями из под крана в Наурызбайском районе, Таужолы. Такое ощущение, как будто с речки воду черпают напрямую в обход очистных установок. Уже устали от грязной воды или вообще от отсутствия воды в Таужолы. Весь Наурызбайский район страдает от проблемы с водой», - говорится в посте.

В ГКП «Алматы су» сообщили, что в воде, преступаемой в дома микрорайона Таужолы по сетям ГКП «Алматы су», никаких примесей и биологических элементов и их следов не обнаружено. Качество холодной воды, поставляемой предприятием в названный микрорайон, как во все остальные городские районы, соответствует нормативным документам, регламентирующим параметры питьевой воды для населения.

«В то же время, приняв во внимание распространенную в соцсети информацию, а также из-за неуказания пользователем соцсети своего адреса, специалистами предприятия взяты пробы воды в нескольких домах указанного жилмассива. Результаты анализа собранных проб воды и обследование системы водоснабжения микрорайона Таужолы в зоне ответственности ГКП «Алматы су» свидетельствуют, что каких-либо отклонений от утвержденных норм и правил по услуге холодного водоснабжения нет.

В данном микрорайоне (дачные массивы), кроме городской системы водоснабжения, жители пользуются водопроводными сетями иных поставщиков услуг (садоводческих обществ, частных сетей водоснабжения), рекомендуем в подобных случаях обращаться в уполномоченный госорган, регулирующий и контролирующий деятельность субъектов в сфере водоснабжения», - ответили в ГКП «Алматы су».



