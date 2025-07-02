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    19:00, 01 Июль 2025 | GMT +5

    На границе Казахстана и России вновь образовалась очередь: полиция дежурит круглосуточно

    На пограничном посту «Жайсан» стоят более 50 легковых и более 100 грузовых автомашин. Полиция контролирует проезд автомобилей, дает правовые консультации, передает корреспондент агентства Kazinform.

    На границе Казахстана и России вновь образовалась очередь: полиция дежурит круглосуточно
    Фото: кадр из видео

    На пограничном посту на казахстанско-российской границе опять создалась очередь. Ситуация, сложившаяся в июне, все еще не упорядочилась, в первый день июля очередь не сократилась.

    На границе Казахстана и России вновь образовалась очередь: полиция дежурит круглосуточно
    Фото: кадр из видео

    — На пропускном пункте «Жайсан» отмечается скопление более 100 грузовых автомашин. Причиной сложившейся ситуации стали новые требования, введенные на этом участке. С целью обеспечения общественного порядка и безопасности дорожного движения сотрудники полиции несут круглосуточное дежурство. Они занимаются поддержанием общественного порядка, регулируют транспортный поток, а также дают правовые консультации касательно правил пересечения границы. Мы просим водителей сохранять спокойствие, строго соблюдать установленный порядок и выполнять указания сотрудников полиции. За указанный период фактов нарушения общественного порядка не зарегистрировано, — сказал начальник Мартукского районного отдела полиции Нурлан Таушанбаев.

    На границе Казахстана и России вновь образовалась очередь: полиция дежурит круглосуточно
    Фото: кадр из видео

    Напомним, в конце мая в областную палату предпринимателей поступило более 200 жалоб за одну неделю. Было проведено совещание по обращениям водителей, пересекающих границу.

    В национальной компании «ҚазАвтоЖол» дали разъяснение по ситуации на участке автодороги «Актобе — Мартук — граница РФ (на Оренбург)».

    Теги:
    Регионы Казахстана Полиция Транспорт Перевозки Граница Авто Актюбинская область
    Муратбек Макулбеков
    Муратбек Макулбеков
    Автор
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