    00:26, 12 Ноябрь 2025 | GMT +5

    На границах Кыргызстана не будет тяжелого вооружения — глава ГКНБ

    Председатель ГКНБ КР Камчыбек Ташиев заявил о полном пересмотре правил применения огнестрельного оружия и их численности в Вооруженных силах, в том числе среди пограничников, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    п
    Фото: Anadolu Ajansı

    Об этом он заявил на церемонии вручения ключей от жилья пограничникам в Чон-Алайском районе Ошской области.

    Глава спецслужбы отметил, что сейчас земельных споров больше нет, все вопросы по границе уточнены.

    — Больше нет спорных участков. Доходило и до вооруженных столкновений. Сколько погибло наших героев — пограничников, которые охраняли границу и нашу землю? Надеюсь, теперь таких столкновений не будет, потому что делить нечего. Будем жить в мире и согласии, — сказал он.

    По словам Камчыбека Ташиева, на границе Кыргызстана больше не будет тяжелого вооружения.

    — Пограничники теперь не будут использовать тяжелую технику. Мы убираем их по согласованию с соседними государствами. На вооружении останется только легкое стрелковое оружие. Служба перейдет в облегченный режим, — заявил глава ГКНБ.

    Напомним, в феврале 2025 года Кыргызстан и Таджикистан окончательно урегулировали вопрос границы, позже главы государств подписали Договор о государственной границе. 31 марта в Худжанде президенты Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана подписали Договор о точке стыка государственных границ трех государств и Худжандскую декларацию о вечной дружбе.

    Гульмира Абдрахманова
    Автор
