На границе с Россией продолжают гореть 100 га тростника

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - На границе Атырауской области с Россией в Курмангазинском районе на побережье Каспийского моря продолжают гореть 100 гектаров тростниковых зарослей, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«По состоянию 12 октября 2021 года угрозы населённым пунктам нет. По уточненным данным, за сутки потушено 20 гектаров территории пожара, на 10 гектарах огонь самоликвидировался. Общая площадь пожара сегодня составляет 100 гектаров из 550, ранее горевших. В тушении задействованы 34 человека личного состава, 4 единицы техники, 4 мотопомпы, 1 генератор, а также 1 человек и 1 единица техники трактор John Deere-6135B Атырауского аграрно-технического колледжа. Работы по тушению продолжаются»,- сообщает пресс-служба ДЧС региона.

Напомним, 5 октября 2021 года на побережье Каспийского моря в болотистой местности в 60 км от поселка Курмангазы Курмангазинского района началось горение тростниковых зарослей - камыша.