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На границе с Россией планируется реконструировать 38 пунктов пропуска

10 Марта 2020 17:00
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На границе с Россией планируется реконструировать 38 пунктов пропуска

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На границе с Российской Федерацией в период с 2020 по 2025 годы поэтапно планируется охватить реконструкцией 27 автомобильных и 11 железнодорожных пунктов пропуска. Об этом говорится в ответе Премьер-Министра РК Аскара Мамина на запрос группы депутатов Сената, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Касательно основного направления государственной политики в области обустройства пунктов пропуска и мест пересечения границы, создания инфраструктуры и ее управления. На сегодняшний день реализация проекта по развитию инфраструктуры и технического оснащения пунктов пропуска на государственной границе Республики Казахстан предусмотрена в рамках Государственной программы инфраструктурного развития «Нұрлы жол» на 2020-2025 годы. Так, на границе с Российской Федерацией в период с 2020 по 2025 годы поэтапно планируется охватить реконструкцией 27 автомобильных и 11 железнодорожных пунктов пропуска», - отмечено в ответе главы Правительства.

Реализация данных мер, как отмечает Премьер, будет проводиться в рамках Совместного плана действий по функционированию пунктов пропуска между Министерством индустрии и инфраструктурного развития и Министерством транспорта Российской Федерации.

Для реализации данного плана Министерством индустрии и инфраструктурного развития разработана и подписана Дорожная карта по реконструкции пунктов пропуска, определяющая конкретные сроки и этапы реализации реконструкции, которая находится на подписании у Министерства транспорта Российской Федерации.

В 2020 году также планируется проведение реконструкции пункта пропуска «Кордай» на границе с Республикой Кыргызстан, завершение которой предусмотрено на конец текущего года.

При этом реконструкцию остальных пунктов пропуска на казахстанско-кыргызской границе планируется реализовать до конца 2025 года. Также до конца 2020 года планируется завершить работы по реконструкции и техническому дооснащению пункта пропуска «Б. Конысбаева» на казахстанско-узбекской границе за счет бюджетных средств.

Планируется провести модернизацию и техническое дооснащение 1 железнодорожного и 10 автомобильных пунктов пропуска на границе с Китайской Народной Республикой (4 автомобильных и 1 железнодорожного), с Республикой Узбекистан (4 автомобильных), с Республикой Туркменистан (1 автомобильного).


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Ключевые слова: Правительство РК, Премьер-министр РК, Инфраструктурные проекты, Строительство,
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Автор:

Серик Сабеков

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