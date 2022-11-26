На госслужбу будут привлечены новые управленцы – Касым-Жомарт Токаев

26 Ноября 2022, 11:47

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Глава государства Касым-Жомарт Токаев заявил, что на государственную службу привлекут новых управленцев из реального сектора, прошедших отбор в соответствии с принципами меритократии и открытой конкуренции, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы обязаны построить эффективное государство, отвечающее запросам граждан и требованиям времени. Это историческая по своему масштабу задача. На государственную службу привлечем новых управленцев из реального сектора, прошедших отбор в соответствии с принципами меритократии и открытой конкуренции. Активно задействуем членов Президентского кадрового резерва», - сказал Президент РК на церемонии инаугурации.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что наше главное богатство – это люди.

«Крайне важно создавать все условия для благополучия граждан. В своем развитии наша страна будет в основном рассчитывать на собственные силы, но в то же время активно развивать международное сотрудничество в различных областях, включая привлечение прямых иностранных инвестиций», - добавил Глава государства.

Ранее Касым-Жомарт Токаев торжественно вступил в должность Президента Республики Казахстан. В соответствии со статьей 42 Конституции Глава государства принес присягу.

Церемония транслировалась в прямом эфире республиканских телеканалов, на интернет-ресурсах, а также в официальных аккаунтах «Акорды» в социальных сетях.

20 ноября состоялись внеочередные выборы Президента РК. На заседании Центральной избирательной комиссии стало известно, что принесение присяги избранным Президентом РК Касым-Жомартом Токаевым назначено на 26 ноября 2022 года. За Касым-Жомарта Токаева проголосовали 6 млн 456 тысяч 393 избирателя, или 81,31%. Графу «против всех» выбрали 460 тысяч 484 избирателя, или 5,8%.