Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Президент

На госслужбу будут привлечены новые управленцы – Касым-Жомарт Токаев

26 Ноября 2022, 11:47
На госслужбу будут привлечены новые управленцы – Касым-Жомарт Токаев

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Глава государства Касым-Жомарт Токаев заявил, что на государственную службу привлекут новых управленцев из реального сектора, прошедших отбор в соответствии с принципами меритократии и открытой конкуренции, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы обязаны построить эффективное государство, отвечающее запросам граждан и требованиям времени. Это историческая по своему масштабу задача. На государственную службу привлечем новых управленцев из реального сектора, прошедших отбор в соответствии с принципами меритократии и открытой конкуренции. Активно задействуем членов Президентского кадрового резерва», - сказал Президент РК на церемонии инаугурации.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что наше главное богатство – это люди.

«Крайне важно создавать все условия для благополучия граждан. В своем развитии наша страна будет в основном рассчитывать на собственные силы, но в то же время активно развивать международное сотрудничество в различных областях, включая привлечение прямых иностранных инвестиций», - добавил Глава государства.

Ранее Касым-Жомарт Токаев торжественно вступил в должность Президента Республики Казахстан. В соответствии со статьей 42 Конституции Глава государства принес присягу.

Церемония транслировалась в прямом эфире республиканских телеканалов, на интернет-ресурсах, а также в официальных аккаунтах «Акорды» в социальных сетях.

20 ноября состоялись внеочередные выборы Президента РК. На заседании Центральной избирательной комиссии стало известно, что принесение присяги избранным Президентом РК Касым-Жомартом Токаевым назначено на 26 ноября 2022 года. За Касым-Жомарта Токаева проголосовали 6 млн 456 тысяч 393 избирателя, или 81,31%. Графу «против всех» выбрали 460 тысяч 484 избирателя, или 5,8%.


Теги:
Новости по теме
Новые ценности для казахстанцев назвал Касым-Жомарт Токаев
Горжусь динамичной и прогрессивно мыслящей молодежью - Глава государства
Президент РК подпишет указ с поручением о разработке концепции развития села на пять лет
Читайте также
Новые ценности для казахстанцев назвал Касым-Жомарт Токаев
Горжусь динамичной и прогрессивно мыслящей молодежью - Глава государства
Президент РК подпишет указ с поручением о разработке концепции развития села на пять лет
Мы не должны допускать политической кампанейщины - Касым-Жомарт Токаев
Незаконно вывезенные активы из Казахстана направят на строительство школ и больниц
Глава государства подпишет указ о назначении выборов депутатов Сената
Какой будет внешняя политика Казахстана в ближайшие годы
Президент РК подпишет специальный Указ по реализации предвыборной программы
Новости партнеров
Популярное
1 Международные инспекторы не выявили незаявленного вооружения в Атырауской области
2 Самый большой флаг Казахстана раскрыли на церемонии посвящения в студенты в Астане
3 Программу «7-20-25» планируют продолжить в Казахстане
4 Боксер, рискуя жизнью, спас из огня своего соседа в Петропавловске
5 Теннисист из Казахстана сотворил сенсацию и вышел в полуфинал турнира в Италии

Лента новостей