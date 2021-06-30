На газ переводят служебный автотранспорт в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Состояние транспортной сферы региона обсуждали в Таразе на совещании под председательством акима Жамбылской области Бердибека Сапарбаева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации руководителя управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Бакытжана Жанибекова, на сегодняшний день только одно управление акимата Жамбылской области осуществило перевод служебных автомашин на газ.

«Семь управлений подали бюджетные заявки. 340 автобусов, курсирующих по Таразу, работают на дизельном топливе, 243 ездят на газе и бензине», – сообщил спикер.

Глава региона поручил активизировать работу в этом направлении.

«Состояние городских маршрутных автобусов всё еще оставляет желать лучшего, – сказал Бердибек Сапарбаев. – Раз подняли тариф на проезд в общественном транспорте, внедрили электронное билетирование, должен быть четко виден результат. Нужно создать комфортные условия. Жители жалуются на нарушение графиков, хамское отношение водителей и кондукторов».

Глава региона дал поручение по контролю за ходом строительства автомобильных дорог в Жамбылской области, в частности трассы Мерке – Шу – Бурылбайтал.

Напомним, в Таразе планируется запустить на городские автобусные маршруты российские автобусы КАВЗ-4270 вместимостью до 90 человек. Длина автобуса составляет 10,3 метра, он имеет низкий порог, оснащен пандусом, работает на сжиженном газе. В зависимости от сборки, цена автобуса составляет 53–55,5 миллиона тенге. На базе таразского ТОО «АулиеатаТрансПасс» уже состоялся двухнедельный тест-драйв. С 4 мая этого года в Таразе утвержден новый тариф на перевозки пассажиров. Оплата за проезд по электронной проездной карте для всех пассажиров 85 тенге, для учащихся школ – 40 тенге.