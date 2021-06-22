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На фронте погиб каждый второй солдат, призванный из Казахстана - Касым-Жомарт Токаев

22 Июня 2021, 13:55
На фронте погиб каждый второй солдат, призванный из Казахстана - Касым-Жомарт Токаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сегодня исполняется 80 лет с начала Великой Отечественной войны. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев вспомнил самый трагический день в истории мира, передает МИА «Казинформ».

«80 лет назад началась Великая Отечественная война, ставшая самой кровопролитной в истории человечества. На фронте погиб каждый второй солдат, призванный из Казахстана. Имена павших героев навсегда останутся в памяти народа. Наша задача – не допустить повторения подобной трагедии», - написал Касым-Жомарт Токаев в Тwitter.


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