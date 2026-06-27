Применение ИИ в государственном управлении обсудили на форуме ООН

Более 40 госслужащих и экспертов из стран Центральной Азии, Кавказа и Азиатско-Тихоокеанского региона приняли участие в семинаре «ИИ в государственном управлении: баланс между эффективностью и общественными интересами», который состоялся в Тбилиси в рамках Форума ООН по вопросам государственной службы 2026 года, передает Kazinform.

Участники рассмотрели, как искусственный интеллект может повысить эффективность государственного сектора при сохранении подотчётности, прозрачности, инклюзивности и ведущей роли человека в принятии решений.

Фото: Управляющий комитет Астанинского хаба госслужбы

В приветственном выступлении председатель Управляющего комитета Астанинского хаба государственной службы Алихан Байменов отметил, что эпоха сосуществования человека и искусственного интеллекта открывает новые возможности для совершенствования государственного управления. При этом стремительное развитие ИИ требует особого внимания к вопросам прозрачности, защиты данных, соблюдения прав человека и этических норм, а также поиска баланса между эффективностью и общественными интересами. Он подчеркнул, что возможности и вызовы, связанные с развитием ИИ, носят глобальный характер и требуют международного сотрудничества и обмена знаниями.

Фото: Управляющий комитет Астанинского хаба госслужбы

Директор Офиса ИИ-правительства Министерства внутренних дел и безопасности Республики Корея Джинхон Сим представил корейскую концепцию «ИИ-демократического правительства». В её основе – использование искусственного интеллекта не только как технологии, но и как инструмента повышения качества жизни граждан, расширения их участия в процессах госуправления, формирования более открытого и ориентированного на человека государства, а также обеспечения инклюзивной цифровой трансформации.

С приветственными словами также выступили заместитель министра юстиции Грузии Тамар Зоделава, министр почты, телекоммуникаций и информационных технологий Народной Республики Бангладеш Факир Махбуб Анам, представлявший страны-участницы инициативы, и Постоянный представитель ПРООН в Грузии Дуглас Уэбб.

Фото: Управляющий комитет Астанинского хаба госслужбы

В рамках мероприятия своим опытом поделились представители Министерства внутренних дел и безопасности Республики Корея, Департамента ООН по экономическим и социальным вопросам (ДЭСВ ООН), Всемирного банка, Международного союза электросвязи и Национального института исследований и разработок в области информатики Румынии. Их презентации были посвящены международному опыту и лучшим практикам в области управления ИИ, развития цифровой инфраструктуры, подотчётности и ответственного применения ИИ в государственном секторе.

Фото: Управляющий комитет Астанинского хаба госслужбы

В ходе интерактивной дискуссии участники обсудили ключевые возможности и вызовы внедрения искусственного интеллекта в госуправлении, уделив особое внимание институциональной готовности, развитию управленческих компетенций, управлению рисками и укреплению общественного доверия. Представители 12 стран поделились национальным опытом внедрения ИИ, рассказали о достигнутых результатах, существующих вызовах и приоритетных направлениях дальнейшего развития.

Фото: Kazinform

Кроме этого, Алихан Байменов провел двусторонние встречи с министром почты, телекоммуникаций и информационных технологий Народной Республики Бангладеш Факиром Махбубом Анамом, министром почты и телекоммуникаций Королевства Камбоджа Вандетом Чеа, заместителем министра информации и коммуникационных технологий Республики Филиппины Дэвидом Альмиролом и генеральным директором Министерства технологий и коммуникаций Лаосской Народно-Демократической Республики Тависаком Манодхамом. Он также встретился с представителями ООН и Совета Европы. В ходе переговоров стороны обсудили возможности дальнейшего развития сотрудничества в области цифрового государственного управления.

Семинар был организован Астанинским хабом госслужбы, ПРООН в Казахстане, Министерством внутренних дел и безопасности Республики Корея (MOIS) и Национальным агентством информационного общества Республики Корея (NIA) в партнёрстве с Министерством юстиции Грузии.