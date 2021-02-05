На фоне стабилизации эпидситуации в Казахстане восстановили устойчивость экономики - Андрей  Чеботарев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На фоне стабилизации эпидемиологической ситуации в стране Правительству РК удалось к концу 2020 года восстановить устойчивость национальной экономики страны и добиться роста показателей в отдельных отраслях. Такой вывод делает известный политолог Андрей Чеботарев в своей исследовательской работе «Казахстан-2020: борьба с коронакризисом и новые реформы», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Политолог Андрей Чеботарев в своей научной работе отметил важность принятия Правительством мер по обеспечению занятости в период пандемии.

В научной работе говорится, что в целях обеспечения занятости населения и недопущения роста безработицы Правительством были приняты необходимые меры в рамках реализации программ «Дорожная карта занятости», «Еңбек» и т.д. Только в рамках первой из них сумма поддержки была увеличена с 300 млрд тенге в марте по 1 трлн тенге в июле 2020 г. На конец октября мерами поддержки занятости было охвачено 1,2 млн человек. В том числе в рамках «Еңбек» — 600 тыс., «Дорожной карты занятости» — 255 тыс., других государственных программ — 364 тыс. человек.

При этом Глава государства поручил Правительству и Национальному банку продлить действие программы «Дорожная карта занятости» на 2021 год. В ее рамках по состоянию на 1 декабря 2020 г. была начата реализация 6,7 тыс. проектов с предоставлением занятости 220,7 тыс. человек со средней заработной платой 130 тыс. тенге. Наибольшая доля трудоустроенных граждан пришлась на Восточно-Казахстанскую (20,6 тыс.), Жамбылскую (19,7 тыс.) и Атыраускую (7,6 тыс.) области.

Кроме того, как утверждает эксперт, в Казахстане во время пандемии серьезная поддержка была оказана отечественному бизнесу.

«Еще с января 2020 г. вступил в силу трехлетний мораторий на выплату подоходного налога и проверки в отношении субъектов микро и малого предпринимательства», - подчеркнул Андрей Чеботарев.

Он также напомнил, что с началом пандемии дополнительно к этому были приняты следующие дополнительные меры:

- отсрочка на выплату всех налогов и социальных платежей до 1 июня 2020 г. для всех субъектов малого и среднего бизнеса;

- продление данной отсрочки до 1 октября 2020 г. для субъектов МСБ, действующих в таких наиболее пострадавших сферах экономики, как торговля (за исключением реализации продуктов питания и аптек), туризм, физкультура и спорт, общественное питание, гостиничный бизнес, торгово-развлекательные центры, кинозалы, театры и выставки;

- освобождение индивидуальных предпринимателей от выплаты индивидуального подоходного налога до конца года; освобождение до конца года от выплаты производителями сельскохозяйственной продукции земельного налога по землям сельскохозяйственного назначения и НДС на импорт биологических активов АПК;

- снижение ставки НДС с 12% до 8% для социально-значимых продовольственных товаров на период с 30 марта по 1 октября 2020 г.

В совокупности этими мерами были охвачены 700 тыс. предпринимателей; предоставление отсрочки платежей по кредитам банков второго уровня 12 455 субъектов предпринимательства на общую сумму 164,8 млрд тенге на период с 16 марта до 15 июня 2020 г.; предоставление рефинансирования банковских кредитов 1 542 и отсрочки по их выплате — 4694 предпринимателям на период с 3 августа до 1 октября 2020 г.; принятие Национальным банком РК в марте 2020 г. Программы льготного кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства с выделением на ее реализацию 600 млрд тенге.

«Данные средства были вложены в банки второго уровня для последующего кредитования соответствующих коммерческих структур и индивидуальных предпринимателей. По состоянию на 18 ноября банками были приняты 2 311 заявлений на сумму 567,4 млрд тенге, 1 370 субъектам МСБ выдано займов на сумму 455,3 млрд тенге. В том же месяце срок действия данной программы был продлен до 31 декабря 2021 года. При этом сама она была распространена еще на субъектов крупного предпринимательства и предпринимателей в агропромышленном комплексе, пострадавших в результате чрезвычайного положения, с выделением дополнительных 200 млрд тенге», - добавил Андрей Чеботарев.

В исследовании он отметил, что в Казахстане в период пандемии было обеспечено государственное субсидирования процентных ставок до 6% годовых по всем действующим кредитам МСБ в пострадавших секторах экономики в течение 12 месяцев, начиная с 16 марта 2020 г.

Также было приостановлено до конца 2020 г. начисления платы за аренду для субъектов МСБ по объектам недвижимости, принадлежащим госорганам и квазигосударственному сектору.

«В результате объемы обрабатывающей промышленности выросли на 3,9%. В том числе в фармацевтике — на 47%, машиностроении — на 16,3%, легкой промышленности — на 15%, производстве продуктов питания — на 4%. В сферах строительства и сельского хозяйства показатели роста составили 11,2% и 5,6% соответственно. На фоне стабилизации эпидемиологической ситуации в стране правительству республики удалось к концу 2020 года восстановить устойчивость национальной экономики Казахстана и добиться роста показателей в отдельных отраслях», - привел данные политолог.

Так, согласно данным, опубликованным в исследовании, в сферах строительства и сельского хозяйства показатели роста составили 11,2% и 5,6% соответственно.

Благодаря росту производства, выросла доля казахстанских товаров в общем потреблении на 4,7 процентных пункта.

В условиях пандемии наблюдается также рост доли электронной торговли (на 6 п.п.) и объема безналичных платежей (в 2 раза).

За11 месяцев 2020 года внешнеторговый оборот составил $77,7 млрд, в том числе экспорт — $43,4 млрд, импорт — $34,4 млрд. В свою очередь, это позволило обеспечить положительный торговый баланс на уровне $9 млрд.