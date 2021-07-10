На фоне борьбы с вирусом резко ухудшились показатели здоровья - Касым-Жомарт Токаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент РК Касым-Жомарт Токаев заявил об ухудшении показателей здоровья, что на фоне борьбы с коронавирусом, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На фоне борьбы с вирусом резко ухудшились показатели здоровья. Материнская смертность выросла на треть, смертность от болезней сердца на 40%. Этому способствует в том числе и низкий уровень оснащения, в особенности отделения реанимации скорой помощи», - сказал в ходе расширенного заседания Правительства Касым-Жомарт Токаев.

«Оперативно обеспечить организацию здравоохранения необходимым оборудованием зачастую не позволяют излишние бюрократические процедуры. При этом экспертиза и регистрация медицинских продукций сопряжены с высокими коррупционными рисками», - сказал Президент Казахстана.

По словам Президента, на низкий уровень оснащения также влияет неоправданно большой разброс цен на оборудования.

«Цены на одно и то же изделие от региона к региону, в некоторых случаях в клиниках одного региона, сильно отличаются. К примеру, стоимость искусственного клапана сердца варьируется от 165 до 600 тысяч тенге, коронарных стентов - от 150 до 500 тысяч тенге», - заявил Глава государства.