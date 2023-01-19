Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Алматы

На финансирование кружков и секций в Алматы выделили 16,2 млрд тенге

19 Января 2023, 12:25
На финансирование кружков и секций в Алматы выделили 16,2 млрд тенге

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Аким Алматы Ерболат Досаев сообщил, что для организации кружков и секций для детей в этом году в городе выделено 16,2 млрд тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Жительница Алатауского района на встрече с акимом сообщила, что в районе имеется 23 микрорайона, но нет музыкальной школы, спортивного центра. Она просила решить вопрос по проекту ArtSport и отменить систему QR-кодов.

Ерболат Досаев ответил, что в микрорайоне будет открыт центр для детей.

«По ArtSport мы внедрим систему QR-кодов, чтобы проверять посещения. В прошлом году на программу ArtSport было выделено 20 млрд тенге, из них 2,5 млрд тенге были похищены. Система QR-кодов показала свою эффективность, технология применяется в детских садах, жалоб нет. В этом году для организации кружков и секций для детей в городе выделено 16,2 млрд тенге, из них 2,3 млрд – для Алатауского района», - сказал аким.


Новости по теме
Программа Artsport будет продолжена в новом формате - глава Минкультуры
Теги:
Читайте также
Нуралхан Кошеров назначен заместителем акима Туркестанской области
Районным акиматам Алматы передадут 100 млрд тенге
Аким Алматы сообщил о внедрении многоярусных паркингов
Пробивку улицы Саина завершат в этом году в Алматы
30 кладбищ планируют закрыть в Алматы
Полиция прекратила дело в отношении Рамиля Мухоряпова
Жандос Еркинбек назначен акимом Кармакшинского района Кызылординской области
Улан Досымбеков назначен акимом Каратальского района Жетысуской области
Новости партнеров
Популярное
1 Николай Дычко назначен акимом Павлодарского района
2 Мейрам Кожухов назначен акимом Караганды
3 Сабит Оспанов назначен акимом Абайского района Карагандинской области
4 Руслан Кенжебеков назначен акимом Актогайского района Карагандинской области
5 Жандарбек Туребеков назначен руководителем аппарата акима Экибастуза

Лента новостей