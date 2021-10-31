На фестивале ÁMEN предложили создать организацию тюркских мультипликаторов

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - На международном фестивале анимационных фильмов ÁMEN в Туркестане обсудили актуальные вопросы и перспективы анимации тюркоязычных стран, где было предложено создать единую платформу для аниматоров тюркских стран, передает МИА «Казинформ» со ссыкой на сайт МИОР РК.

В «круглом столе», организованном во второй день фестиваля, приняли участие представители казахской мультипликации и известные режиссеры-аниматоры из братских тюркских стран.

В заседании участвовали генеральный продюсер Национального центра поддержки кино Адай Абильда, продюсер и режиссер анимации Мусаб Гюндуз (Турция), деятель культуры РК, режиссер-мультипликатор Батырхан Дауренбеков, генеральный продюсер телеканала Balapan Сандугаш Баймаханкызы, режиссер анимации, художник комиксов и моушн Мустафа Ахмет Кара, призер международных кинофестивалей Турдыбек Майдан, преподаватель Казахского национального университета искусств Ляззат Билялкызы режиссер-аниматор Азизбек Мухамедов (Узбекистан) и руководители отечественных киностудий.

Также в мероприятии, посвященном анимации, приняли участие депутат Мажилиса Макпал Тажмагамбетова и заместитель председателя правления Института общественного развития «Рухани жаңғыру» Аманбек Тулепбергенов.

Все участники были едины во мнении, что в перспективе нужно объединить аниматоров тюркского мира. Генеральный продюсер Национального центра поддержки кино Адай Абильда отметил, что считает это предложение целесообразным, заявив, что уже несколько лет поднимается вопрос организации центра, объединяющего специалистов и компании по производству анимационных фильмов между тюркоязычными странами.

«Если объединить специалистов тюркской анимации и систематизировать эту работу, то мы сможем охватить большую аудиторию. Надо работать в этом направлении. Интерес есть, но, к сожалению, пока не вижу конкретных действий в этом направлении. Мы должны создать организацию, которая станет мостом между тюркоязычными государствами», - сказал А. Абильда.

Турецкий продюсер и режиссер анимации Мусаб Гюндюз подчеркнул, что тюркским народам важно быть единомышленниками, сопереживать друг другу. Он также выразил свою поддержжку созданию общей организации аниматоров.

«В Турции около 85 млн населения, из них 20 млн – наша целевая аудитория, то есть дети. Фильм «Istanbul Muhafizlary», который мы вчера представили казахскому зрителю на фестивале, посмотрели 10 млн детей в Турции, и мы получили высокий рейтинг. Это большое достижение для нас, оно также движет и мотивирует нас вперед. А аудитория тюркоязычных стран еще больше, около 200 млн человек. Анимация – это дорогой жанр, требующий больших инвестиций. А аудитория этих тюркских стран станет для нас всех большим рынком. Мы поддерживаем создание общего объединения аниматоров тюркских стран»,- сказал турецкий продюсер анимации.

Кроме того, эксперты отметили актуальные вопросы, связанные с анимацией, такие как привлечение финансов, правовое регулирование, соответствие требованиям аудитории, обучение молодых талантов, техническое оснащение студии и так далее.

В ходе заседания депутат Мажилиса Макпал Тажмагамбетова и заместитель председателя правления Института общественного развития «Рухани жаңғыру» Аманбек Тулепбергенов ознакомились с предложениями экспертов в области анимации и выразили свое мнение по решению некоторых насущных проблем.

Участник из Узбекистана Азизбек Мухамедов особо отметил свободный диалог, который состоялся между экспертами-аниматорами и представителями государства. Он уверен, что именно такой формат работы будет способствовать появлению новых творений в анимации.

Участники «круглого стола» договорились и дальше укреплять сотрудничество тюркоязычных стран в анимации и делать шаги к реализации общих задач.