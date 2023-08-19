На Европу надвигается очередная волна жары

РИМ. КАЗИНФОРМ - Синоптики прогнозируют до +42°C в Италии, +40°C во Франции и +37 градусов Цельсия в Швейцарии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Еuronews.



В выходные дни в Европу придёт сильная жара с резким повышением температур.

По данным швейцарских и французских метеорологических агентств, накрыв Испанию, она распространится на центральную Европу и не будет спадать, по крайней мере, до конца следующей недели.

Такой погодный сценарий ждёт юг Франции, Швейцарию, юг Германии и север Италии.

Третья волна жары в Италии

Италию ожидает третья за лето тепловая волна. Метеорологи прогнозируют на субботу и воскресенье экстремально высокие температуры.

Это связано, прежде всего, с перемещением тёплых воздушных масс из Сахары через Алжир и Марокко.

Как объясняют метеорологи из Severe Weather, это явление, известное также как тепловой купол, имеет примерно такой же эффект, «как крышка на кастрюле».

«Под тепловым куполом задерживаются горячие воздушные массы, её слои опускаются к земле», - сообщили метеорологи.

Больше всего пострадают равнины на севере Италии и побережье Тирренского моря, где температура воздуха достигнет +40°С, а также Сардиния, где ожидается +42°С.

Метеорологические службы предупреждают население о наступлении жары в таких городах, как Флоренция, Рим, Болонья, Феррара, Больцано, Алессандрия и Терни.

По прогнозам, смены погоды не стоит ждать как минимум до 27 августа, после чего на Европу обрушится грозовой фронт.

Франция готовится к самой сильной в истории тепловой волне

Во Франции в семи департаментах на юго-востоке объявлена тревога в связи с приближающимися летними штормами и резким повышением температуры в выходные дни.

Ожидается, что в ближайшие несколько дней весь юг страны накроет купол горячего воздуха.

Это в большей степени скажется на Средиземноморском побережье и долине Роны, где температура воздуха достигнет 40°C.

В центральной и северной Франции также будет наблюдаться повышение температуры. По информации метеорологов, в Париже столбик термометра поднимется до отметки в 35°C.

По прогнозам французских метеорологических агентств, сильная жара продержится до середины или конца следующей недели. Метеорологи также предупреждают, что эта она может стать самой сильной за всю истории наблюдений.

Предупреждения о жаре в Швейцарии и Германии

Швейцария в ближайшие дни также окажется под тепловым куполом.

В пятницу власти объявили предупреждение о жаре 3-го уровня опасности (по пятибалльной шкале) почти на всей территории страны.

В Женеве температура может подняться до 36°C, сильная жара также охватит долины Юры и северо-западные районы.

Ожидается, что такая погода установится на несколько дней.

В столице Германии в начале недели был объявлен красный уровень погодной опасности. По прогнозам, в выходные дни воздух в Берлине прогреется до 32°C.

Во Франкфурте температура будет превышать 30 градусов в течение пяти дней, начиная с субботы, в Гамбурге в первый день выходных она достигнет 30,5°C.