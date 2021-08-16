На экстренном заседании члены Совбеза ООН обсуждают ситуацию в Афганистане

НЬЮ-ЙОРК. КАЗИНФОРМ - «Хаос. Беспорядки. Неуверенность. И страх». Так ситуацию в Афганистане описал Генеральный секретарь Антониу Гутерриш, выступая перед членами Совета Безопасности ООН. В понедельник утром по нью-йоркскому времени Совбез собрался на экстренное заседание в связи с событиями в Афганистане. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Центр новостей ООН.

В воскресенье, по сообщениям СМИ, талибы заняли столицу, Кабул. Президент Афганистана Ашраф Гани и другие официальные лица покинули страну. Тысячи людей бросают свои дома и имущество и пытаются уехать из Афганистана, спасаясь от насилия и жестких порядков, которые «Талибан» устанавливает на захваченных территориях.

«На кон поставлено многое. Прогресс. Надежда. Мечты целого поколения молодых афганских женщин и девочек, мужчин и мальчиков, – сказал глава ООН. – В этот тяжелый час я настоятельно призываю все стороны, особенно «Талибан», проявлять максимальную сдержанность».

Генсек подчеркнул необходимость защитить гражданское население, а также обеспечить гуманитарным организациям беспрепятственный доступ к жителям Афганистана, нуждающимся в помощи.

«Я также призываю все страны быть готовыми к тому, чтобы принять афганских беженцев и не депортировать их», – заявил Генсек.

На фоне происходящего международное сообщество должно объединиться и сделать все возможное для того, чтобы обеспечить защиту прав человека в Афганистане, особенно женщин и девочек, а также не допустить того, чтобы страна использовалась в качестве платформы и убежища для террористических организаций.

«Я призываю Совет Безопасности – и международное сообщество в целом – объединиться, работать вместе и действовать сообща – и использовать все имеющиеся в его распоряжении инструменты для подавления глобальной террористической угрозы в Афганистане и гарантировать соблюдение основных прав человека», – сказал Гутерриш.

«Независимо от того, в чьих руках власть, эти два фундаментальных принципа… должны соблюдаться», – добавил Генсек.

По его словам, к сотрудникам ООН, которые сейчас находятся на контролируемых талибами территориях, относятся с уважением. «Мы настоятельно призываем Талибан продолжать в том же духе и уважать неприкосновенность дипломатических посланников», – сказал Гутерриш.

Он подчеркнул, что ООН и далее будет оказывать афганцам необходимую помощь. По данным Организации, 18 миллионов жителей Афганистана, а это половина населения страны, так или иначе пострадали в результате конфликта и вызванного им гуманитарного кризиса.

Афганский посол призвал ООН не признавать власть талибов

С просьбой о поддержке обратился к членам Совета Безопасности Постоянный представитель Афганистана при ООН Гулям Исакзай. Сославшись на сообщения о массовых экзекуциях военных, убийствах мирных жителей, грабежах – теперь уже и в Кабуле – дипломат напомнил, что обещаниям талибов верить нельзя. В столице они уже начали составлять списки неугодных и поиски «врагов».

Сейчас не время для обвинений, считает представитель Афганистана: «У нас есть возможность не допустить того, чтобы в Афганистане началась гражданская война, а сама страна стала парией».

Гулям Исакзай призвал Совет Безопасности и Генерального секретаря ООН использовать все имеющиеся у них возможности для того, чтобы не позволить талибам убивать афганцев, разрушать инфраструктуру, включая музейные экспонаты и нарушать права жителей страны. По его словам, в ООН должны потребовать от «Талибан» провести обещанную амнистию, а также установить гуманитарные коридоры для тех, кто опасается мести и насилия со стороны талибов.

Как считает посол Афганистана, Совбез и ООН в целом должны четко дать понять, что не признают администрации, пришедшей к власти силовым путем, и правительства, которое не будет включать женщин и представителей разных этнических групп. Не должно быть признано и восстановление Исламского эмирата.

Посол США призвала страны принять афганских беженцев

Афганцы заслуживают того, чтобы жить в безопасных и достойных условиях. Об этом на заседании Совбеза заявила Постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд.

«Все афганские и иностранные граждане, желающие уехать, должны иметь возможность сделать это в безопасных условиях, – подчеркнула она. – Президент Байден ясно дал понять, что за любыми действиями, которые поставят под угрозу граждан США или нашу миссию, последует быстрый и решительный военный ответ».

«Соединенные Штаты обещают проявить великодушие в том, что касается переселения афганцев в нашу страну. И меня воодушевляет то, что другие страны пообещали сделать то же самое», – добавила представительница Вашингтона.

Соединенные Штаты обещают проявить великодушие в том, что касается переселения афганцев в нашу страну

Также, как и Генеральный секретарь ООН, посол США призвала граничащие с Афганистаном государства, а также все страны – в регионе и за его пределами – предоставить временное или постоянное убежище афганцам, покидающим родину.

Томас-Гринфилд напомнила о необходимости оказания гуманитарной помощи жителям Афганистана, которые страдают не только из-за вооруженного конфликта, но также от последствий засухи и пандемии COVID-19.

«По данным Всемирной продовольственной программы, более 500 тонн гуманитарных грузов сейчас находится на пограничных пунктах, захваченных силами «Талибана». Поставки должны немедленно возобновиться, и ВПП должен быть немедленно предоставлен безопасный, постоянный доступ для доставки столь необходимой помощи», – сказала Томас-Гринфилд.

Напомним, сегодня Президент РК провел совещание по ситуации в Афганистане. Были обсуждены меры оперативного реагирования на ситуацию в Исламской Республике Афганистан с учетом национальных интересов Казахстана и вопросы обеспечения безопасности граждан нашей страны. Президент поручил профильным ведомствам продолжить всестороннее наблюдение за развитием ситуации в Афганистане, что крайне важно для принятия решений относительно последующего сотрудничества с этой страной.



