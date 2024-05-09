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    14:45, 09 Май 2024 | GMT +6

    На экс-мэра Берлина совершено нападение

    На экс-мэра Берлина совершено нападение
    Фото: кадр из видео tagesschau.de

    На бывшего мэра Берлина и федерального министра по делам семьи Франциску Гиффи во вторник было совершено нападение, сообщает собственный корреспондент Kazinform.

    На мероприятии в берлинской библиотеке неизвестный мужчина подошел к ней сзади и ударил сумкой с твердым предметом внутри. Политик получила ранения в голову и шею и была госпитализирована для амбулаторного лечения.

    Полиция задержала нападавшего 74-летнего мужчину, который, как сообщается местными СМИ, имеет «признаки психического заболевания».

    Расследование мотивов действий подозреваемого все еще продолжается. В квартире у мужчины был проведен обыск.

    После нападения Ф.Гиффи прокомментировал инцидент. Она отметила, что обеспокоена произошедшим, а также считает, что политически активные и преданные своему делу люди в Германии все чаще подвергаются нападениям.

    На прошлой неделе один из ведущих кандидатов в Европарламент социалист Маттиас Экке был серьезно ранен во время расклейки плакатов в г.Дрездене. Полиция ведет расследование в отношении четырех подростков, возможно связанных с ультраправыми.

    Ранее в этом городе был избит участник предвыборной кампании от «зеленых», а во вторник нападение было совершено на представительницу этой партии Ивонну Мослер.

     

    Теги:
    Европа Происшествия Мировые новости Германия
    Арнур Рахимбеков
    Автор
    Арнур Рахимбеков
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