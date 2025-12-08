РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    20:55, 07 Декабрь 2025 | GMT +5

    На двух трассах в Казахстане ограничили скорость из-за погодных условий

    Скорость ограничили на отдельных участках республиканских дорог из-за погодных условий, передает агентство Kazinform.

    Фото: Pexels

    «КазАвтоЖол» сообщил о снижении допустимой скорости движения на некоторых участках республиканских трасс 7 декабря из-за неблагоприятных погодных условий.

    На участке KAZ02 Астана — Кокшетау (с обходом) — Петропавловск — граница РФ, км 19–231, скорость для всех видов транспорта ограничена 80 км/ч.

    На участке KAZ01 Астана — Караганда — Алматы, км 30–92 (от п. Жибек — Жолы до ст. Гранат), введено ограничение скорости 110 км/ч.

    Водителей просят учитывать ограничения при планировании маршрутов и соблюдать меры безопасности на дороге.

     

    Теги:
    Дороги КазАвтоЖол Астана Закрытие дорог
    Анастасия Палагутина
    Автор
