На двух трассах в Казахстане ограничили скорость из-за погодных условий

«КазАвтоЖол» сообщил о снижении допустимой скорости движения на некоторых участках республиканских трасс 7 декабря из-за неблагоприятных погодных условий.

На участке KAZ02 Астана — Кокшетау (с обходом) — Петропавловск — граница РФ, км 19–231, скорость для всех видов транспорта ограничена 80 км/ч.

На участке KAZ01 Астана — Караганда — Алматы, км 30–92 (от п. Жибек — Жолы до ст. Гранат), введено ограничение скорости 110 км/ч.

Водителей просят учитывать ограничения при планировании маршрутов и соблюдать меры безопасности на дороге.