+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -4 °С
Алматы: -7 °С
USD 377.75 EUR 421.27
RUB 6.13 CNY 54.91
Скачать
Новости
Вся лента >>>

На два млрд долларов защищены интересы Казахстана на международных площадках

17 Января 2020 14:25
Поделиться:
На два млрд долларов защищены интересы Казахстана на международных площадках

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Как защищаются интересы Казахстана на международных судебных слушаниях, рассказал министр юстиции РК Марат Бекетаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме

Международная конференция по досудебному производству проходит в Туркестане
144 уголовных преступника задержали павлодарские полицейские в 2019 году Первый случай ареста за вождение в нетрезвом виде зафиксировали в Караганде Отмену примирения сторон по факту изнасилования прокомментировал Даурен Абаев

По словам министра, казахстанская сторона всегда пытается привлечь лучших и опытных юристов.

«Авторитет выступающего имеет большое значение на слушаниях, но это стоит дорого. Можем ли мы сейчас рисковать деньгами налогоплательщиков и нанимать кого-то подешевле? Это сложное решение и непросто его принимать. Но нам нужно максимально защищать интересы нашей страны, деньги наших налогоплательщиков», - сказал Марат Бекетаев на брифинге по итогам расширенного заседания коллегии министерства юстиции.

В Минюсте добавили, что стороны также могут требовать возмещения расходов.

«Если вы участвуете в активном судебном процессе, стороны в какой-то момент могут подать требование, чтобы им возместили их расходы. Если вы посмотрите на сайте международного центра по урегулированию международных споров, то Казахстан не один, против 86 стран предъявлены иски, 82 из них нанимают консалтинг, четыре не нанимают», - отметили представители ведомства.

Министр юстиции также сообщил, сколько дел Казахстаном было выиграно.

«Два млрд долларов… Это сумма, которая была в пользу Казахстана. Истцы требовали взыскать с Казахстана два млрд долларов, им отказали. Вот эта сумма защищенных интересов», - уточнил Марат Бекетаев.

Всего, как было отмечено, на данный момент имеется 26 дел, рассматриваемых на международных площадках.


Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Минюст,
Поделиться:

Автор:

Серик Сабеков

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Багдат Хасенова
Багдат Хасенова
954-047
rusred@inform.kz

Архив