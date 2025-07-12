На дорогах СКО в этом году погибли 15 человек
90% дорожно-транспортных происшествий в Северо-Казахстанской области произошло по вине водителей. Об этом сообщил начальник управления местной полицейской службы департамента полиции СКО Алибек Габдуллин на брифинге, передает корреспондент агентства Kazinform.
По словам полковника, основными причинами ДТП являются превышение скорости, выезд на встречную полосу, нарушение правил манёвра, а также низкая культура вождения.
— С начала года на территории области зарегистрировано 242 ДТП, в результате которых погибли 16 человек, ещё 330 получили различные травмы. Из них 89,6% произошло по вине водителей. В этих авариях погибли 15 человек, 293 — получили травмы.
Также зарегистрировано 69 случаев наезда на пешеходов, 4 человека погибли.
ДТП с участием детей — 56 случаев, погибли 2 ребёнка.
— 42 аварии произошли на трассах республиканского значения, в которых погибли 11 человек. В городах и населённых пунктах зарегистрировано 189 ДТП, в результате которых погибли 4 человека, — сообщил Алибек Габдуллин.
По его словам, некоторые водители устраивают гонки ради дополнительного заработка, подвергая опасности жизни пассажиров.
— Согласно правилам дорожного движения, максимально допустимая скорость в населённых пунктах — 60 км/ч, для автобусов — 50 км/ч. За превышение этих норм предусмотрен штраф в размере 5 МРП, — отметил Габдуллин.
В рамках оперативно-профилактического мероприятия «Безопасная дорога» в Айыртауском районе был задержан пьяный водитель. Он арестован на 15 суток и лишён водительских прав на 7 лет.