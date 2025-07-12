На дорогах СКО в этом году погибли 15 человек

По словам полковника, основными причинами ДТП являются превышение скорости, выезд на встречную полосу, нарушение правил манёвра, а также низкая культура вождения.

— С начала года на территории области зарегистрировано 242 ДТП, в результате которых погибли 16 человек, ещё 330 получили различные травмы. Из них 89,6% произошло по вине водителей. В этих авариях погибли 15 человек, 293 — получили травмы.

Также зарегистрировано 69 случаев наезда на пешеходов, 4 человека погибли.

ДТП с участием детей — 56 случаев, погибли 2 ребёнка.

— 42 аварии произошли на трассах республиканского значения, в которых погибли 11 человек. В городах и населённых пунктах зарегистрировано 189 ДТП, в результате которых погибли 4 человека, — сообщил Алибек Габдуллин.

По его словам, некоторые водители устраивают гонки ради дополнительного заработка, подвергая опасности жизни пассажиров.

— Согласно правилам дорожного движения, максимально допустимая скорость в населённых пунктах — 60 км/ч, для автобусов — 50 км/ч. За превышение этих норм предусмотрен штраф в размере 5 МРП, — отметил Габдуллин.

В рамках оперативно-профилактического мероприятия «Безопасная дорога» в Айыртауском районе был задержан пьяный водитель. Он арестован на 15 суток и лишён водительских прав на 7 лет.