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    15:24, 09 Июль 2025 | GMT +5

    На дорогах СКО установят 14 вышек сотовой связи

    В прошлом году в Северо-Казахстанской области с целью улучшения сотовой связи было установлено около 300 новых базовых станций 4G. Об этом сообщило Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности, передает корреспондент агентства Kazinform.

    СҚО-да ұялы байланысты жақсарту үшін автожолдар бойында 14 антенна мұнара қою жоспарланған
    Фото: Kazinform

    — Сегодня в СКО есть 5 городов и 635 населенных пунктов, в том числе 318 сел подключены к интернету с помощью технологии 4G, 107 населенных пунктов — 3G, 215 населенных пунктов — ВОСС/ADSL. В прошлом году в области были установлены 293 новые базовые станции 4G. Кроме того, в рамках национального проекта «Доступный интернет» до конца 2027 года планируется провести волоконно-оптические линии еще в 295 сел, — говорится в официальном ответе.

    По данным ведомства, в рамках национального проекта в Петропавловске установлены 24 базовые станции 5G.

    С учетом географических и экономических особенностей, в 2023 году благодаря спутниковой связи по республике улучшилась связь в 176 сельских населенных пунктах, из них 17 расположены в СКО. До конца года запланировано подключить 328 сел, в том числе 46 сел в СКО, с помощью спутниковой технологии «OneWeb».

    СҚО-да ұялы байланысты жақсарту үшін автожолдар бойында 14 антенна мұнара қою жоспарланған
    Фото: Kazinform

    — Вдоль автодорог Северо-Казахстанской области с целью улучшения сотовой связи планируется установить 14 антенных вышек. Эти инициативы направлены на обеспечение доступности связи и цифровых услуг для сельских жителей, — сообщили представители Министерства.

    Ранее Премьер-министр РК заявил, что в туристских локациях должны быть сотовая связь и интернет.

    Теги:
    Северо-Казахстанская область СКО МЦРИАП Регионы Связь, ТВ, IT
    Муратбек Макулбеков
    Муратбек Макулбеков
    Автор
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