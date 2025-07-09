На дорогах СКО установят 14 вышек сотовой связи

— Сегодня в СКО есть 5 городов и 635 населенных пунктов, в том числе 318 сел подключены к интернету с помощью технологии 4G, 107 населенных пунктов — 3G, 215 населенных пунктов — ВОСС/ADSL. В прошлом году в области были установлены 293 новые базовые станции 4G. Кроме того, в рамках национального проекта «Доступный интернет» до конца 2027 года планируется провести волоконно-оптические линии еще в 295 сел, — говорится в официальном ответе.

По данным ведомства, в рамках национального проекта в Петропавловске установлены 24 базовые станции 5G.

С учетом географических и экономических особенностей, в 2023 году благодаря спутниковой связи по республике улучшилась связь в 176 сельских населенных пунктах, из них 17 расположены в СКО. До конца года запланировано подключить 328 сел, в том числе 46 сел в СКО, с помощью спутниковой технологии «OneWeb».

Фото: Kazinform

— Вдоль автодорог Северо-Казахстанской области с целью улучшения сотовой связи планируется установить 14 антенных вышек. Эти инициативы направлены на обеспечение доступности связи и цифровых услуг для сельских жителей, — сообщили представители Министерства.

Ранее Премьер-министр РК заявил, что в туристских локациях должны быть сотовая связь и интернет.