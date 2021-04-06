На действия «помогаек» в спецЦОНе пожаловались алматинцы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Алматинцы пожаловались на действия так называемых «помогаек» в спецЦОНе. В «Правительстве для граждан» по городу ответили на критику, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Хочу заострить внимание наших властей на действия так называемых «помогаек». В автоцоне вчера они показали видео о работе страховых компаний. А сами тем самым устранили конкурентов, которые платят налоги и работают официально. Теперь после вчерашних видеообращений официальные налогоплательщики закрылись, а эти люди открыли себе свободный коридор и обманывают всех нас. Вопрос! Когда прекратится этот произвол и будет справедливость?» - говорится в посте, опубликованном в Instagram .

Как сообщили в пресс-службе филиала «Правительство для граждан» по городу Алматы, лица, предлагающие свои услуги по автострахованию на территории специализированного отдела №7 по обслуживанию населения в торговом центре «AVTODOM» - сотрудники страховых агентств и не являются сотрудниками ЦОНа. К тому же, при попытках вывести их из отдела, они учиняют скандалы и драки.

«Руководством отдела неоднократно были направлены письма в соответствующие органы для принятия соответствующих мер по поводу их деятельности, однако на данный момент вопрос остается открытым. В некоторых случаях многие граждане идут на поводу и платят «помогайкам» за те услуги, которые доступны бесплатно. Эти люди не имеют никакого отношения к деятельности госкорпорации, обратившись к таким сомнительным лицам, клиенты могут стать жертвами мошенников. Хотим добавить, что при навязчивом предложении своих услуг «помогайками», автовладельцы могут обратиться в правоохранительные органы, руководствуясь статьей 449 КоАП РК «Приставание в общественных местах», что грозит им как минимум штрафом», - сообщили в ведомстве.

Правительство для граждан рекомендует не прибегать к услугам «помогаек» и других посторонних лиц, все автоуслуги можно оформить на территории автоЦОНа, а также онлайн на портале egov.kz (перерегистрация авто).

Кроме того, в госкорпорации добавили, что в данный автоЦОН впускаются только участники сделки по предварительной брони – продавец и покупатель авто. Все посторонние лица без брони войти в отдел не могут.