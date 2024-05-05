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    21:46, 04 Май 2024 | GMT +6

    На депутата Европарламента совершено нападение

    полиция Германии
    Фото: РИА Новости / Алексей Витвицкий

    В пятницу вечером в немецком Дрездене было совершено нападение на члена Европейского парламента Маттиаса Экке, сообщает собственный корреспондент Kazinform.

    41-летний Маттиас Экке является членом Европейского парламента от партии социалистов. Он получил «серьезные ранения» и нуждается в операции после нападения на него группы из четырех молодых людей.

    Социал-демократическая партия Германии обвинила в нападении на М.Экке сторонников ультраправых группировок.

    Председатель Европейского парламента Роберта Метсола заявила, что была в ужасе от жестокого нападения, и призвала привлечь виновных к ответственности.

    — Маттиас, Европейский парламент на вашей стороне, — написала она в сообщении в сети «X».

    Теги:
    Парламент Европа Депутаты ЕС Германия Нападение
    Арнур Рахимбеков
    Автор
    Арнур Рахимбеков
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