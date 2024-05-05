21:46, 04 Май 2024 | GMT +6
На депутата Европарламента совершено нападение
В пятницу вечером в немецком Дрездене было совершено нападение на члена Европейского парламента Маттиаса Экке, сообщает собственный корреспондент Kazinform.
41-летний Маттиас Экке является членом Европейского парламента от партии социалистов. Он получил «серьезные ранения» и нуждается в операции после нападения на него группы из четырех молодых людей.
Социал-демократическая партия Германии обвинила в нападении на М.Экке сторонников ультраправых группировок.
Председатель Европейского парламента Роберта Метсола заявила, что была в ужасе от жестокого нападения, и призвала привлечь виновных к ответственности.
— Маттиас, Европейский парламент на вашей стороне, — написала она в сообщении в сети «X».