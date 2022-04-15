На дефицит медицинских кадров в СКО обратила внимание глава Минздрава РК

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Министр здравоохранения РК Ажар Гиният оценила развитие отрасли в Северо-Казахстанской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На брифинге А.Гиният указала на основные медико-демографические показатели, которые требуют особого внимания и принятия соответствующих мер.

«В регионе есть положительная динамика по снижению заболеваемости сердечно-сосудистых заболеваний, туберкулеза. В области предусмотрены меры по улучшению инфраструктуры. В рамках амбулаторного лекарственного обеспечения в область поставлено лекарственных средств и медицинских изделий на сумму более трех млрд тенге, что составляет 43% от годовой потребности. Дефицита не наблюдается. Отмечается снижение показателя рождаемости на 3,5%. Показатель общей смертности вырос на 13%. Наблюдается рост смертности от болезней системы кровообращения на 7,35%. Основную роль для обеспечения качественного медицинского обслуживания имеют кадровые ресурсы здравоохранения. В регионе не хватает 187 врачей», - сказала А.Гиният.

Она добавила, что, по данным управления здравоохранения, в этом году 52 специалиста приедут в регион, со 150 – есть договоренность.

Минздрав ежегодно выделяет государственный образовательный заказ на подготовку и повышение квалификаций медицинских кадров. В прошлом году с учетом потребности региона выделили 89 образовательных грантов по 17 медицинским специальностям резидентуры. За счет средств местного бюджета повышение квалификации прошли более одной тысячи специалистов здравоохранения.

Во время визита в регион А.Гиният встретилась с жителями области, представителями гражданского сектора и медицинской общественностью, провела прием граждан, посетила ряд объектов в селах и пограничный пост.

«Ситуация по коронавирусу в мире еще нестабильная. Учитывая, что Казахстан в «зеленой» зоне, регистрируются единичные случаи заболевания в сутки, было принято решение снять все ограничительные меры. Вчера я посещала пограничный пункт контроля. Поток переходящих через границу возрос в два раза за три дня. Граница открыта, но контроль за коронавирусом остается. Можно в страну въехать только с ПЦР-тестом или паспортом вакцинации. За этим будем строго следить. Эти меры снимать не будем», - подчеркнула А.Гиният.