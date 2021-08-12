На что жалуются потребители в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Председатель Комитета защиты прав потребителей МТИ Алмаз Абжаппаров рассказал о жалобах казахстанцев в 2021 году, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Защита потребителей считается комплексной социальной проблемой, касающейся не только различных отраслей частного и публичного права, но и экономического, социального и иных аспектов современного общества. По анализу поступивших обращений: за 6 месяцев текущего года в комитет поступило 8164 обращения, что больше на 2477 за аналогичный период 2020 года. Таким образом, темп роста составил 144%», - сказал Алмаз Абжаппаров на коллегии ведомства.

По его словам, из поступивших обращений удовлетворено 2836, перенаправлено 585, даны разъяснения по 4592 обращениям, прекращено на основании ходатайства потребителей 21, перешли на следующий квартал 122 и по 8 обращениям проведена исковая работа.

«Необходимо обратить внимание, что потребителей беспокоят одни и те же вопросы, которые в целом повторяются из года в год, эпидемиологическая ситуация в стране изменила приоритеты и жизненные интересы населения. Наиболее проблемной сферой является розничная торговля, на которую приходится 49% обращений. В 2020 году приходилось 29%, темп роста составил 169%», - отметил спикер.

«Сфера бытовых услуг – 20% обращений, - продолжил он. - 7% жалоб от потребителей поступило в сфере электронной торговли. В 2020 году они занимали 3%. 6% жалоб приходится на услуги ЖКХ. 4% жалоб приходится на сферу авиаперевозок. По 2% жалоб приходится на сферы услуг связи, транспортные и финансовые услуги. Наименьшее количество по 1% в сферах общественного питания, туристических и образовательных услуг».



