РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    14:45, 28 Май 2021 | GMT +6

    На что необходимо обращать внимание перед участием в долевом строительстве

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Агентстве по защите и развитию конкуренции РК рассказали, в каких случаях могут привлекать средства дольщиков на строительство, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По данным ведомства, в соответствии с Законом РК «О долевом участии в жилищном строительстве» (ДУЖС), привлечение средств дольщиков возможно в случае:

    - Наличия у застройщика гарантии Единого оператора – Казахстанская жилищная компания (создана путем объединения Казахстанской ипотечной компании и Фонда гарантирования жилищного строительства).

    - Разрешения акимата при способе участия в проекте банка второго уровня.

    - Разрешения акимата после возведения каркаса.

    Как отметил глава ведомства Серик Жумангарин в ходе Open Space по вопросам конкуренции на рынке строительства жилья на площадке МИА «Казинформ», в перечисленных случаях застройщик создает уполномоченную компанию на каждый из объектов строительства и несет субсидиарную ответственность.

    Иные способы привлечения средств дольщиков до момента ввода в эксплуатацию жилого объекта являются незаконными, а это договор бронирования, резервирования, инвестирования и др.

    Данный договор регулируются в рамках гражданско-правового поля.

    Ранее председатель Агентства по защите и развитию конкуренции РК Серик Жумангарин рассказал о ситуации на рынке жилья, а также пояснил, насколько выросли цены на строительные материалы в Казахстане.

    Напомним, в акимате опубликовали список столичных застройщиков без разрешения на привлечение денег дольщиков.


    Теги:
    Серик Жумангарин Жилье Строительство Общество
    Сейчас читают
    Сегодня, 16:16
    Палец с ноги на руку пересадили ребенку в Алматы
    Сегодня, 16:10
    В Австралии сентябрь стал самым засушливым за всю историю наблюдений с 1900 года
    Сегодня, 16:09
    Четыре автобусных маршрута в Астане изменили свое движение
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!