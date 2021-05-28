На что необходимо обращать внимание перед участием в долевом строительстве

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Агентстве по защите и развитию конкуренции РК рассказали, в каких случаях могут привлекать средства дольщиков на строительство, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным ведомства, в соответствии с Законом РК «О долевом участии в жилищном строительстве» (ДУЖС), привлечение средств дольщиков возможно в случае:

- Наличия у застройщика гарантии Единого оператора – Казахстанская жилищная компания (создана путем объединения Казахстанской ипотечной компании и Фонда гарантирования жилищного строительства).

- Разрешения акимата при способе участия в проекте банка второго уровня.

- Разрешения акимата после возведения каркаса.

Как отметил глава ведомства Серик Жумангарин в ходе Open Space по вопросам конкуренции на рынке строительства жилья на площадке МИА «Казинформ», в перечисленных случаях застройщик создает уполномоченную компанию на каждый из объектов строительства и несет субсидиарную ответственность.

Иные способы привлечения средств дольщиков до момента ввода в эксплуатацию жилого объекта являются незаконными, а это договор бронирования, резервирования, инвестирования и др.

Данный договор регулируются в рамках гражданско-правового поля.

Ранее председатель Агентства по защите и развитию конкуренции РК Серик Жумангарин рассказал о ситуации на рынке жилья, а также пояснил, насколько выросли цены на строительные материалы в Казахстане.

Напомним, в акимате опубликовали список столичных застройщиков без разрешения на привлечение денег дольщиков.