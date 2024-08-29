На что направят увеличенный бюджет Алматы

Депутаты маслихата Алматы поддержали проект по уточнению местного бюджета на 2024 год, передает корреспондент агентства Kazinform.

В ходе очередной сессии маслихата заместитель акима города Аскар Амрин сообщил, что на сегодня бюджет Алматы составляет 1,7 трлн тенге, в том числе бюджет развития — 311,5 млрд тенге, текущие расходы — 1,2 трлн тенге.

— Сумма планируемых изменений в бюджет составит 83 млрд тенге. В данном уточнении бюджета будут использованы средства в сумме 54,9 млрд тенге, образовавшиеся за счет внутреннего перераспределения между администраторами бюджетных программ и использования свободных остатков с предыдущего года в сумме 28,1 млрд тенге. Данные средства будут направлены на реализацию крупных инфраструктурных и социально важных проектов, — сказал он.

Руководитель управления финансов Канат Сухамбеков добавил, что в рамках уточнения бюджета, финансирование сферы образования увеличено на 6,7 млрд тенге.

— В рамках исполнения поручений Главы государства по реализации проекта «Комфортная школа» завершается строительство 4 школ на 5600 мест в микрорайонах Акбулак, Саялы и Теректы, на пересечении улиц Розыбакиева-Левитана. На содержание данных учреждений в новом учебном году планируется выделить 1,1 млрд тенге, — отметил спикер.

Также в целях снижения дефицита мест в дошкольных организациях образования выделяется 1,6 млрд тенге на продолжение реконструкции детсада в микрорайоне Орбита-3 и начало строительства детсада в микрорайоне № 10. Это позволит охватить дошкольным образованием более 600 детей.

На благоустройство городской среды и улучшение экологии города предусматривается 5,3 млрд тенге. Финансирование сферы жилищно-коммунального хозяйства данным уточнением увеличено на 6,9 млрд тенге.

В условиях недофинансирования из бюджета республики крупных бюджетных инвестиционных проектов, данным уточнением планируется выделить 4 млрд тенге на продолжение строительства сетей водоснабжения и станции водоподготовки «Аксай».

Также руководитель управления финансов сообщил, что благодаря дополнительному финансированию в объеме 2,3 млрд тенге будет завершено строительство сетей водоснабжения и водоотведения в микрорайонах «Шапагат» и «Алгабас», а также сетей канализации в Медеуском районе. Это позволит обеспечить доступ к качественной воде и канализации для более чем 20 тысяч жителей указанных районов.

На финансирование транспортной инфраструктуры предусмотрено 13,9 млрд тенге.

Кроме того, в рамках дальнейшей поддержки предпринимателей планируется выделить 5 млрд тенге на субсидирование из бюджета кредитов малого и среднего бизнеса. Выделенные средства помогут предпринимателям получить доступ к наиболее комфортным условиям финансирования.

Для стабилизации цен на основные продукты питания из местного бюджета предусмотрено 5 миллиардов тенге, которые будут направлены по договорам о прямых поставках на 10 тысяч тонн овощей, 1,8 тысячи тонн мяса курицы с птицефабрики и 1,6 тысячи тонн молочной продукции.