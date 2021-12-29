+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -6 °С
Алматы: -5 °С
USD 432.28 EUR 490.16
RUB 5.89 CNY 67.88
Скачать
Новости
Вся лента >>>

На что направлен Закон по вопросам визуальной информации и религиозной деятельности

29 Декабря 2021 19:57
Поделиться:
На что направлен Закон по вопросам визуальной информации и религиозной деятельности

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Главой государства подписан Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам визуальной информации и религиозной деятельности». МИА «Казинформ» разъяснит, на что направлен Закон.

Новости по теме
Телерадиокомплексу Президента исполнилось 25 лет
Сколько мероприятий с участием Президента Казахстана было в 2021 году Сколько дней Касым-Жомарт Токаев провел в рабочих поездках в 2021 году Ерлан Карин: Президент подписал знаковые документы в сфере защиты прав человека

Закон направлен на дальнейшее развитие государственного языка, в том числе обеспечение требований по соблюдению норм орфографии и аутентичного перевода текстов визуальной информации на государственном языке.

Внесены поправки, касающиеся изложения традиционных, исторически сложившихся казахских названий административно-территориальных единиц, составных частей населенных пунктов, а также других физико-географических объектов на государственном языке.

При дублировании, субтитрировании либо обеспечении закадровым переводом фильмов на казахский язык должен быть соблюден порядок слов в предложении, правильное их составление и произношение. Субтитрирование излагается в соответствии с нормами орфографии.

При этом перевод содержания дублирования, субтитрирования либо обеспечение закадровым переводом фильмов не должны искажать их основной смысл.

Бланки и вывески государственных организаций будут излагаться на государственном и русском языках, при необходимости также на других языках.

Ряд норм законодательных актов по вопросам размещения текстов визуальной информации в сфере здравоохранения, железнодорожного, автомобильного, водного транспорта, торговой деятельности, связи, безопасности игрушек и других сферах приводится в соответствие с требованиями Закона «О языках в Республике Казахстан».

В указанных сферах информация должна предоставляться на государственном и русском языках, а в отдельных сферах при необходимости на других языках.

Надписи на дорожных знаках будут излагаться на государственном языке, если иное не предусмотрено международными договорами, ратифицированными Республикой Казахстан.

Бланки и вывески негосударственных организаций будут излагаться на государственном языке, при необходимости на русском и (или) других языках.

При этом, в случае если в вывесках негосударственных организаций используются товарные знаки, охраняемые в Республике Казахстан, то они излагаются в неизменном виде.

Объявления, реклама, прейскуранты, ценники, меню, указатели и другая визуальная информация будут излагаться на государственном языке, при необходимости на русском и (или) других языках, если иное не предусмотрено законодательными актами Республики Казахстан.

Законом также совершенствуется законодательство в религиозной сфере.

Предусматривается уведомительный порядок информирования о проведении религиозных мероприятий за пределами культовых зданий.

Уведомление будет подаваться религиозным объединением в местный исполнительный орган на бумажном носителе или в форме электронного документа в срок не позднее чем за 10 рабочих дней до дня их проведения.

Ранее для проведения религиозных мероприятий за пределами культовых зданий (сооружений) необходимо было согласовать расположение помещений с местными исполнительными органами.

Уточнено право граждан на свободу совести и расширено понятие «религиоведческая экспертиза».

Дано определение понятию «информационный материал религиозного содержания» – печатная, электронная и иная информация религиозного характера на любом материальном носителе.

Ранее данное понятие не было раскрыто в законе, что вызывало критику со стороны, как верующих, так и правозащитных организаций.

Упрощен порядок создания регионального религиозного объединения. Теперь будет достаточно инициативы не менее двух местных религиозных объединений с одного региона общей численностью не менее 500 граждан.

Ранее требовалась инициатива не менее 500 граждан, являющихся участниками двух и более местных религиозных объединений (по 250 граждан на каждое из объединений), которые представляют не менее двух областей, городов республиканского значения и столицу.


Подписывайтесь на наш канал:

#Президент Казахстана  
Поделиться:
Новости по теме
Телерадиокомплексу Президента исполнилось 25 лет
Сколько мероприятий с участием Президента Казахстана было в 2021 году
Сколько дней Касым-Жомарт Токаев провел в рабочих поездках в 2021 году
Ерлан Карин: Президент подписал знаковые документы в сфере защиты прав человека
Популярное
1 Мажилисмен Бекболат Тлеухан ушел в отставку по собственному желанию
2 Школы нового формата открылись в Алматы
3 В Алматы, Шымкенте, Балхаше и Жезказгане снова неблагоприятные метеоусловия
4 Касым-Жомарт Токаев провел встречу с Президентом России Владимиром Путиным
5 393 человека заболели коронавирусом за сутки в Казахстане
6 Опубликован видеообзор рабочего визита Президента Казахстана в Санкт-Петербург
Читайте также
Президент РК подписал Закон по вопросу отмены смертной казни
Какие политические реформы Президента были реализованы в 2021 году
Мажилисмен Бекболат Тлеухан ушел в отставку по собственному желанию
Школы нового формата открылись в Алматы
В Алматы, Шымкенте, Балхаше и Жезказгане снова неблагоприятные метеоусловия
Касым-Жомарт Токаев провел встречу с Президентом России Владимиром Путиным
393 человека заболели коронавирусом за сутки в Казахстане
Опубликован видеообзор рабочего визита Президента Казахстана в Санкт-Петербург
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Анаргуль Хамитова
Анаргуль Хамитова
954-047
rusred@inform.kz

Архив