На что направлен Закон по вопросам визуальной информации и религиозной деятельности

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Главой государства подписан Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам визуальной информации и религиозной деятельности». МИА «Казинформ» разъяснит, на что направлен Закон.

Закон направлен на дальнейшее развитие государственного языка, в том числе обеспечение требований по соблюдению норм орфографии и аутентичного перевода текстов визуальной информации на государственном языке.

Внесены поправки, касающиеся изложения традиционных, исторически сложившихся казахских названий административно-территориальных единиц, составных частей населенных пунктов, а также других физико-географических объектов на государственном языке.

При дублировании, субтитрировании либо обеспечении закадровым переводом фильмов на казахский язык должен быть соблюден порядок слов в предложении, правильное их составление и произношение. Субтитрирование излагается в соответствии с нормами орфографии.

При этом перевод содержания дублирования, субтитрирования либо обеспечение закадровым переводом фильмов не должны искажать их основной смысл.

Бланки и вывески государственных организаций будут излагаться на государственном и русском языках, при необходимости также на других языках.

Ряд норм законодательных актов по вопросам размещения текстов визуальной информации в сфере здравоохранения, железнодорожного, автомобильного, водного транспорта, торговой деятельности, связи, безопасности игрушек и других сферах приводится в соответствие с требованиями Закона «О языках в Республике Казахстан».

В указанных сферах информация должна предоставляться на государственном и русском языках, а в отдельных сферах при необходимости на других языках.

Надписи на дорожных знаках будут излагаться на государственном языке, если иное не предусмотрено международными договорами, ратифицированными Республикой Казахстан.

Бланки и вывески негосударственных организаций будут излагаться на государственном языке, при необходимости на русском и (или) других языках.

При этом, в случае если в вывесках негосударственных организаций используются товарные знаки, охраняемые в Республике Казахстан, то они излагаются в неизменном виде.

Объявления, реклама, прейскуранты, ценники, меню, указатели и другая визуальная информация будут излагаться на государственном языке, при необходимости на русском и (или) других языках, если иное не предусмотрено законодательными актами Республики Казахстан.

Законом также совершенствуется законодательство в религиозной сфере.

Предусматривается уведомительный порядок информирования о проведении религиозных мероприятий за пределами культовых зданий.

Уведомление будет подаваться религиозным объединением в местный исполнительный орган на бумажном носителе или в форме электронного документа в срок не позднее чем за 10 рабочих дней до дня их проведения.

Ранее для проведения религиозных мероприятий за пределами культовых зданий (сооружений) необходимо было согласовать расположение помещений с местными исполнительными органами.

Уточнено право граждан на свободу совести и расширено понятие «религиоведческая экспертиза».

Дано определение понятию «информационный материал религиозного содержания» – печатная, электронная и иная информация религиозного характера на любом материальном носителе.

Ранее данное понятие не было раскрыто в законе, что вызывало критику со стороны, как верующих, так и правозащитных организаций.

Упрощен порядок создания регионального религиозного объединения. Теперь будет достаточно инициативы не менее двух местных религиозных объединений с одного региона общей численностью не менее 500 граждан.

Ранее требовалась инициатива не менее 500 граждан, являющихся участниками двух и более местных религиозных объединений (по 250 граждан на каждое из объединений), которые представляют не менее двух областей, городов республиканского значения и столицу.