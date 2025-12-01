На что чаще всего жалуются костанайцы в службу iKomek

Большинство обращений носили консультационный характер. По данным службы, 62,9% вопросов были решены операторами с первого звонка, ещё 36,2% заявок передали ответственным исполнителям. На сегодня 98,5% обращений закрыты, в работе остаются 343 заявки.

Одна из самых частых причин обращений связана с электроэнергией. В 2025 году по этому направлению поступило 6,7 тыс. обращений, из которых львиная доля пришлась на отключение света, остальное — аварийные ситуации.

Также в топ попала дорожная инфраструктура. За год в iKOMEK-109 поступило 4 621 обращение. Жители сообщали о неисправностях светофоров, повреждениях дорожного покрытия, проблемах с дорожными знаками и разметкой, а также состоянии остановочных павильонов.

Чуть меньше в этом году фиксируют обращений по санитарному состоянию города — таких жалоб зарегистрировано более 2,3 тыс. (тогда как годом ранее их было 5 548). Основные вопросы касались уборки мусора и вывоза крупногабаритных отходов.

Кроме того, костанайцы жаловались на отсутствие освещения во дворах и на улицах, а также на перегоревшие или мерцающие лампы, канализацию и восстановление благоустройства после проведения земляных и ремонтных работ.

По общественному транспорту обращения касались нарушений графика движения, переполненности автобусов в часы пик, технического состояния транспорта и поведения водителей.

Выросло количество жалоб по строительству: в службу поступило 2 486 обращений, что на 11% больше, чем годом ранее. Жители сообщают о строительном мусоре и поврежденном благоустройстве после завершения работ, в том числе на улицах Толстого и Каирбекова.

Ранее Kazinform писал, на что чаще всего жалуются столичные жители в службу Ikomek.