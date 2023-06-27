Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Правительство

На четырех ТЭЦ страны не соблюдаются сроки ремонтов

Автор:  
Азамат Сыздыкбаев
27 Июня 2023, 10:40
На четырех ТЭЦ страны не соблюдаются сроки ремонтов

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министр энергетики РК Алмасадам Саткалиев сообщил о несоблюдении сроков ремонта на ряде ТЭЦ страны, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Несоблюдение сроков начала ремонтов основного оборудования отмечается на электрических станциях в Атырауской (АО «Атырауская ТЭЦ»), Костанайской (Рудненская ТЭЦ АО «ССГПО»), области Абай (ТЭЦ-1 ГКП «Теплокоммунэнерго»), Мангистауской (ТОО «МАЭК») областях», - сказал Алмасадам Саткалиев на заседании Правительства.

По его словам, в связи с отстуствием финансирования ремонтных работ со стороны собственников подписано соглашение между акиматом, Усть-Каменогорскими тепловыми сетями (100% акций которого принадлежат государству) и АО «Риддер ТЭЦ» об организации проведения ремонтных работ на станции.

«В настоящее время подрядными организациями начаты ремонтные работы по всем 6 котлам. Параллельно проводится закуп необходимых материалов, трубная продукция уже поставляется на ТЭЦ. Также ведется ремонт тепловых сетей», - добавил министр.


Минэнерго РК   ТЭЦ  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Дожди и усиление ветра ожидаются в Казахстане
Дожди и усиление ветра ожидаются в Казахстане
Александр Бублик снялся с матча Уимблдона-2023
Александр Бублик снялся с матча Уимблдона-2023
Прожить месяц на минимальную зарплату - столичный блогер проводит эксперимент
Прожить месяц на минимальную зарплату - столичный блогер проводит эксперимент
Елена Рыбакина сыграет с Кэти Бултер за выход в 1/8 финала Уимблдона-2023
Елена Рыбакина сыграет с Кэти Бултер за выход в 1/8 финала Уимблдона-2023
Сколько заработал первая ракетка Казахстана за исторический результат на Уимблдоне
Сколько заработал первая ракетка Казахстана за исторический результат на Уимблдоне
Перфоманс шоу военных оркестров мира прошло на площадях Астаны
Перфоманс шоу военных оркестров мира прошло на площадях Астаны
Перекрытие главных улиц Алматы и новые технологии: как сейчас строят дороги
Перекрытие главных улиц Алматы и новые технологии: как сейчас строят дороги
Женщина и двое детей едва не задохнулись в заглохшем лифте в Шымкенте
Женщина и двое детей едва не задохнулись в заглохшем лифте в Шымкенте
Из-за дефицита битума срываются сроки ремонта дорог в СКО
Из-за дефицита битума срываются сроки ремонта дорог в СКО