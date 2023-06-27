На четырех ТЭЦ страны не соблюдаются сроки ремонтов

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министр энергетики РК Алмасадам Саткалиев сообщил о несоблюдении сроков ремонта на ряде ТЭЦ страны, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Несоблюдение сроков начала ремонтов основного оборудования отмечается на электрических станциях в Атырауской (АО «Атырауская ТЭЦ»), Костанайской (Рудненская ТЭЦ АО «ССГПО»), области Абай (ТЭЦ-1 ГКП «Теплокоммунэнерго»), Мангистауской (ТОО «МАЭК») областях», - сказал Алмасадам Саткалиев на заседании Правительства.

По его словам, в связи с отстуствием финансирования ремонтных работ со стороны собственников подписано соглашение между акиматом, Усть-Каменогорскими тепловыми сетями (100% акций которого принадлежат государству) и АО «Риддер ТЭЦ» об организации проведения ремонтных работ на станции.

«В настоящее время подрядными организациями начаты ремонтные работы по всем 6 котлам. Параллельно проводится закуп необходимых материалов, трубная продукция уже поставляется на ТЭЦ. Также ведется ремонт тепловых сетей», - добавил министр.