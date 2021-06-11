На цели поддержки экспорта направлено около 1,2 млрд долларов – Президент РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Создана необходимая институциональная основа для развития экспорта. Об этом сказал Президент РК Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В 2019 году был создан специальный уполномоченный орган – Министерство торговли и интеграции. На текущий момент данное ведомство оказывает полный пакет поддержки отечественным экспортерам, а это 20 инструментов финансовой и нефинансовой поддержки», - сказал Касым-Жомарт Токаев на заседании Совета иностранных инвесторов.

По словам Президента, на базе Kaztrade функционирует единое окно, которое работает в формате фронт-офиса в режиме 24/7.

«Через него экспортеры получают полный комплекс мер поддержки – консультации, разрешение спорных моментов с контрагентами, возмещение части затрат по продвижению продукции за рубеж и другие услуги. В общем на цели поддержки экспорта направлено около 1,2 млрд долларов США. Словом, наши планы по развитию экспорта поддержаны институционально и финансово», - заключил Глава государства.

Напомним, 33-е Пленарное Заседание Совета иностранных инвесторов под председательством Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева проходит в формате онлайн. В мероприятии принимают участие главы крупных транснациональных компаний, руководители государственных органов и представители международных организаций.

Созданный по инициативе Первого Президента – Елбасы Н.А. Назарбаева Совет иностранных инвесторов (СИИ) является эффективной площадкой, объединяющей крупных зарубежных инвесторов в Казахстане, и представляющей возможность обсуждать наиболее важные вопросы, связанные с развитием национальной экономики и улучшением инвестиционного климата. В состав Совета входят руководители 37 крупных транснациональных компаний и международных организаций, а также руководители ключевых министерств.