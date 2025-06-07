На Бухтарминском водохранилище спасены двое подростков

Во время катания на SUP-борде двух мальчиков унесло от берега сильным ветром и течением.

Родители незамедлительно обратились за помощью спасателям. На место происшествия оперативно выехали сотрудники оперативно-спасательного отряда.

Спасатели быстро обнаружили детей, находившихся на удалении от берега, и с помощью моторной лодки благополучно доставили их на сушу. Медицинская помощь не потребовалась. После осмотра дети были переданы родителям.

Фото: МЧС

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