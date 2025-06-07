18:12, 06 Июнь 2025 | GMT +5
На Бухтарминском водохранилище спасены двое подростков
На Бухтарминском водохранилище в Алтайском районе ВКО произошёл инцидент с участием несовершеннолетних, передает агентство Kazinform со ссылкой на МЧС РК.
Во время катания на SUP-борде двух мальчиков унесло от берега сильным ветром и течением.
Родители незамедлительно обратились за помощью спасателям. На место происшествия оперативно выехали сотрудники оперативно-спасательного отряда.
Спасатели быстро обнаружили детей, находившихся на удалении от берега, и с помощью моторной лодки благополучно доставили их на сушу. Медицинская помощь не потребовалась. После осмотра дети были переданы родителям.
МЧС напоминает:
- Не оставляйте детей без присмотра у воды;
- Используйте спасательные жилеты при катании на лодках, катамаранах и SUP-бордах;
- Следите за погодными условиями и силой ветра.