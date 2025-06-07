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    18:12, 06 Июнь 2025 | GMT +5

    На Бухтарминском водохранилище спасены двое подростков

    На Бухтарминском водохранилище в Алтайском районе ВКО произошёл инцидент с участием несовершеннолетних, передает агентство Kazinform со ссылкой на МЧС РК.

    На Бухтарминском водохранилище спасены двое подростков
    Фото: МЧС РК

    Во время катания на SUP-борде двух мальчиков унесло от берега сильным ветром и течением.

    Родители незамедлительно обратились за помощью спасателям. На место происшествия оперативно выехали сотрудники оперативно-спасательного отряда.

    Спасатели быстро обнаружили детей, находившихся на удалении от берега, и с помощью моторной лодки благополучно доставили их на сушу. Медицинская помощь не потребовалась. После осмотра дети были переданы родителям.

    На Бухтарме спасли двух подростков
    Фото: МЧС

    МЧС напоминает:

    • Не оставляйте детей без присмотра у воды;
    • Используйте спасательные жилеты при катании на лодках, катамаранах и SUP-бордах;
    • Следите за погодными условиями и силой ветра.
    Теги:
    ВКО Восточно-Казахстанская область Происшествия, ЧС
    Жанара Мухамедиярова
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
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