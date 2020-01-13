На бой Батыра Джукемабева раскуплены все билеты в Канаде
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – На вечер профессионального бокса, где в главном бою выйдет казахстанец Батыр Джукембаев (17-0, 13 КО), выкуплены все билеты. Об этом сообщил PR-менеджер боксера, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Поединок пройдет 25 января в канадском Монреале на арене Montreal Casino.
Казахстанец будет защищать пояса WBA Continental Americas и IBF Inter-Continental в первом полусреднем весе. Его соперником станет аргентинец Максимилиано Рикардо Верон (12-3-1, 4 КО).
Отметим, свой предыдущий бой 28-летний Джукембаев провел в Монреале 26 сентября прошлого года. Тогда он решением судей победил экс-чемпиона мира мексиканца Мигеля Васкеса (41-8, 15 КО) и завоевал два вакантных титула - WBA Continental и IBF Inter-Continental в полусреднем весе.
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