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На бой Батыра Джукемабева раскуплены все билеты в Канаде

13 Января 2020 22:18
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На бой Батыра Джукемабева раскуплены все билеты в Канаде

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – На вечер профессионального бокса, где в главном бою выйдет казахстанец Батыр Джукембаев (17-0, 13 КО), выкуплены все билеты. Об этом сообщил PR-менеджер боксера, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Поединок пройдет 25 января в канадском Монреале на арене Montreal Casino.

Казахстанец будет защищать пояса WBA Continental Americas и IBF Inter-Continental в первом полусреднем весе. Его соперником станет аргентинец Максимилиано Рикардо Верон (12-3-1, 4 КО).

Отметим, свой предыдущий бой 28-летний Джукембаев провел в Монреале 26 сентября прошлого года. Тогда он решением судей победил экс-чемпиона мира мексиканца Мигеля Васкеса (41-8, 15 КО) и завоевал два вакантных титула - WBA Continental и IBF Inter-Continental в полусреднем весе.


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Ключевые слова: Спорт,
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Автор:

Еламан Турысбеков

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