21 Июня 2022 17:32

На борьбу с саранчой выделили 2,5 млрд тенге - Минсельхоз

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На борьбу с саранчой в Казахстане выделили 2,5 млрд тенге . Об этом сообщил председатель Комитета государственной инспекции в агропромышленном комплексе Министерства сельского хозяйства РК Алмабек Марс на брифинге Службы центральных коммуникаций, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На территории республики распространены 12 видов особо опасных организмов, пять видов вредных организмов, 14 видов карантинных объектов. Борьбе с саранчой уделяется особое внимание. В этом году стадная саранча распространилась на площади 997 тыс. га. В том числе итальянский прус - на 760 тыс. га, азиатская саранча - на 201 тыс. га, марокканская саранча - на 35 тыс. га. Кроме того, одиночная саранча наблюдается на площади 271 тыс. га. Всего на борьбу с саранчой из республиканского бюджета выделили 1,9 млрд тенге, из местных бюджетов - 659 млн тенге», – сообщил А. Марс.

По его словам, указанные средства предназначены для закупа необходимого объема пестицидов и работ по химической обработке полей. В настоящее время закуплены пестициды различных групп для эффективной обработки площадей против стадной саранчи. Совместно с акиматами областей созданы оперативные штабы под руководством заместителей акимов регионов.