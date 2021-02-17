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    10:44, 17 Февраль 2021 | GMT +6

    На борьбу с коронавирусом выделили 108,4 млрд тенге в Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев на отчетной встрече с населением рассказал о том, что помогло остановить взрывное распространение коронавирусной инфекции, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Отчетная встреча акима «Алматинский диалог 2.0» проходит в онлайн-формате.

    «Действительно, прошлый год – это год преодоления вызовов каждым из нас. Мировая пандемия кардинально изменила жизнь нашего общества. Повлияла на наш менталитет, образ жизни. Пандемия оказала шоковое воздействие на социальную и экономическую сферы. Но наша алматинская солидарность, выраженная в словах «Алматы біргеміз», помогла нам обуздать пандемию», — подчеркнул аким города Бакытжан Сагинтаев.

    По его словам, для недопущения масштабного заражения горожан акимат Алматы отказался от неприоритетных затрат и оптимизировал бюджет, выделив на борьбу с COVID-19 108,4 млрд тенге.

    «Благодаря этому в короткие сроки построены две модульные клиники, завершено строительство инфекционного стационара на РВ-90, патологоанатомического бюро. Укреплена материально-техническая база клиник на 41,8 млрд тенге. Чтобы не допустить дефицита медицинских препаратов и лекарств, из городского бюджета выделено 10 млрд тенге на создание Стабфонда. Из них 5 млрд – для обеспечения аптек, 5 млрд – для больниц и поликлиник», - отметил аким.

    Он также добавил, что закуплено 135 карет скорой помощи, оснащенных современным оборудованием, повышена заработная плата медицинских работников на 30%. Выплачены надбавки к заработной плате свыше 50 тыс. медицинских сотрудников на сумму 16,7 млрд тенге. Для оказания дистанционной консультативной помощи горожанам был создан Центр телемедицины.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК 2020-Итоги года Образование Другие государственные органы Акимат Общество Алматы Благодарность врачам
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