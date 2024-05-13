На большей части территории Казахстана объявлено штормовое предупреждение

В 15 областях Казахстана 13 мая объявлено штормовое предупреждение, передаёт агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу РГП «Казгидромет».

Днем на западе, севере, юге Акмолинской области ожидаются гроза, град, шквал. Ветер юго-западный, ночью на западе, севере, юге области 15-20 м/с, днем 15-20, на западе, севере области порывы 23-28 м/с. В Кокшетау днем ожидается гроза. Ветер юго-западный, порывы 15-20, днем временами 25 м/с.

В горных, предгорных районах Алматинской области и г. Алматы ожидаются гроза, град. Ветер северо-восточный, при грозе порывы 17-22 м/с.

Днем на западе, севере, в центре Улытауской области ожидается гроза. Ветер южный, на западе, севере, в центре области 15-20, днем на западе области порывы 23 м/с. В центре области сохраняется высокая пожарная опасность. В Жезказгане днем ожидается гроза.

В Карагандинской области ожидается ветер южный, днем на западе, севере области порывы 15-20 м/с. На западе, юге области сохраняется высокая пожарная опасность.

Ночью в северной половине, днем на юге, востоке Актюбинской области ожидается гроза, днем – град, шквал. Ветер юго-восточный с переходом на северный, на юге, востоке, в центре области порывы 15-20 м/с. На крайнем юге области сохраняется высокая пожарная опасность.

Ночью на севере, востоке Западно-Казахстанской области ожидается гроза. Ветер северо-восточный, на западе, севере, востоке области порывы 15-20 м/с. На западе, юге, в центре области сохраняется высокая пожарная опасность. В Уральске ночью ожидается гроза. Ветер северо-восточный, порывы 18 м/с.

Ночью и утром на востоке Восточно-Казахстанской области ожидается туман. На юго-востоке Восточно-Казахстанской области высокая пожарная опасность.

Ночью на юго-западе Абайской области ожидается ветер северный, северо-восточный 15-18 м/с. На юге области сохраняется высокая пожарная опасность.

На западе, в пустынных районах Туркестанской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На западе, севере, востоке Мангистауской области ожидаются гроза, град. Ветер северо-западный, северный, на западе, юго-востоке области порывы 15-20 м/с. В Актау временами ожидается гроза.

Днем на западе, севере Северо-Казахстанской области ожидаются сильный дождь, град, шквал. Днем – гроза. Ветер юго-западный 15-20, днем порывы 23-28 м/с. В Петропавловске днем ожидаются гроза, град, шквал. Ветер юго-западный 15-20, днем порывы 23-28 м/с.

Утром и днем на западе, в центре Кызылординской области ожидается гроза. Ветер юго-восточный, южный, на западе, в центре области 15-20 м/с. На западе области сохраняется высокая пожарная опасность, в Казалинском районе сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью на севере, востоке Атырауской области ожидается гроза. Ветер северо-западный, северный, на западе, севере, юге области 15-20 м/с. На западе области сохраняется высокая пожарная опасность. В Атырау ожидается ветер северо-западный, северный, ночью порывы 15-18 м/с.

Днем на западе, севере Павлодарской области ожидается ветер южный, порывы 15-20 м/с.

Ночью и днем на западе, севере, востоке Костанайской области ожидается гроза, на востоке, юге области – град, шквал. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, ночью порывы 15-20 м/с, днем 15-20, на востоке, юге области порывы 23-28 м/с. На юге Костанайской области ожидается высокая пожарная опасность. В Костанае ожидается гроза. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, порывы 15-20 м/с.