На большей части Казахстана сохранится неустойчивый характер погоды в выходные

Согласно синоптическому прогнозу РГП «Казгидромет», 20–26 апреля на большей части территории Казахстана сохранится неустойчивый характер погоды, в отдельные дни прогнозируется погода без осадков, передает корреспондент агентства Kazinform.

— Площадь территории Казахстана, покрытая снегом, составляет 3%. Снежный покров в основном сохраняется в оврагах, лесистой и горной местности Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Туркестанской, Алматинской областей и областей Абай и Жетысу, — сообщила пресс-секретарь РГП «Казгидромет» Алина Исмагулова на брифинге СЦК.

По ее словам, дожди прогнозируются в начале и в середине недели в Восточно-Казахстанской области, в конце недели на северо-западе, севере, в центре Казахстана и в области Абай в ночные часы возможен переход дождя в снег.

Сильный дождь прогнозируется 23, 25 апреля в Жамбылской области, 26 апреля в Туркестанской, Алматинской областях и области Жетысу.

Также ожидается постепенное понижение температуры воздуха на западе страны ночью от 12-18 до 4-12 тепла, днем от 27-32 до 18-25 тепла, на северо-западе, севере ночью от 3-13 тепла до 2 мороза-5 тепла, днем от 20-30 до 10-20 тепла, на юге ночью от 10-19 до 8-13 тепла, днем от 28-33 до 23-28 тепла, на юго-востоке страны ночью от 5-15 до 0-8 тепла, днем от 20-30 до 17-25 тепла, в центре ночью от 2-12 до 0-8 тепла, днем небольшое колебание от 15-23 до 17-25 тепла.

Колебание температуры воздуха ночью на юго-западе республики ночью от 13-18 до 10-15 тепла, днем от 27-32 до 23-28 тепла, на востоке страны ночью от 3 мороза-5 тепла до 0-8 мороза, днем от 14-22 до 7-15 тепла.