На более чем 93 млн тенге оштрафовали алматинцев за посещение клубов и ресторанов

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Алматинцев, нарушивших режим карантина, оштрафовали на более чем 93 миллиона тенге с начала 2021 года. Об этом в ходе брифинга в РСК сообщил заместитель руководителя Департамента санитарно-эпидемиологического контроля города Садвакас Байгабулов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Спикер отметил, что в городе с момента введения карантина созданы 32 мониторинговых группы, сейчас они работают в ночное и дневное время.

«Многие объекты малого и среднего режима активно начали менять режим работы и нарушают ограничительные карантинные меры. Хотелось бы сказать, что эффективность деятельности мониторинговой группы очень высокая, это позволяет ограничить и сдержать распространение инфекции», - сказал санврач.

По его словам, активными нарушителями карантина являются ночные клубы, рестораны. А их посещают молодые люди в возрасте 20-25-30 лет.

«60% приходится на девушек, 40% на мужчин. Соответственно они посещают данные заведения и заражаются, распространяют инфекции среди членов своей семьи», - отметил спикер.

Садвакас Байгабулов, заметил, что с начала года в Алматы было проведено порядка 1380 рейдов, было охвачено свыше 17 тысяч объектов малого и среднего бизнеса. Выявлено нарушений 1403, что составляет свыше 11% от количества охваченных объектов.

«С 1 января было составлено в общем на юридических и физических лиц - порядка 2335 протоколов, из них на юридических лиц - 201 протокол на общую сумму свыше 71 млн тенге. Также составляется протоколы на физических лиц - порядка 2134 протокола на свыше 93 млн тенге. Это за январь, февраль и март. 2134 - это жители, которые посещают данные заведения и нарушают требования карантина - масочный режим, соблюдение социальной дистанции», - добавил С. Байгабулов.