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На более чем 80 млрд тенге оказали услуги медорганизации Алматы с начала года

24 Сентября 2019 12:33
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На более чем 80 млрд тенге оказали услуги медорганизации Алматы с начала года

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ- Финансирование в размере порядка 80,2 млрд тенге получили медицинские организации города Алматы за медицинские услуги, оказанные в рамках госзаказа, с начала этого года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Вся оплачиваемая в этом году Фондом социального медицинского страхования медпомощь входит в гарантированный объем бесплатной медицинской помощи (ГОБМП) для населения», – уточнил директор филиала Фонда социального медицинского страхования по городу Алматы Тлеухан Абилдаев.

На сегодня в южной столице поставщиками НАО «Фонд социального медицинского страхования» по гарантированному объему бесплатной медицинской помощи являются 178 организаций. При этом значительная часть поставщиков медицинских услуг по Алматы – частные клиники. Общая сумма заключенных договоров на 2019 год составляет более 116,8 млрд тенге.

Добавим, что финансирование ГОБМП осуществляется фондом с 2018 года в пределах средств, предусмотренных государственным бюджетом. С 2020 года фонд также начнет закуп услуг в рамках обязательного социального медицинского страхования.


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Ключевые слова: Алматы, Здравоохранение,
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Автор:

Еламан Турысбеков

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