На более чем 66 млн тенге оштрафовали нарушителей карантина в Алматинской области

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - 268 мониторинговых групп созданы по 20 городам и районам Алматинской области с целью контроля за соблюдением населением санитарно-противоэпидемических и санитарно-профилактических мероприятий, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщил заместитель руководителя областного департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг Асхат Чарапиев, с начала года мониторинговыми группами проведено 17 818 рейдов.

«Охвачено 102 273 объекта, выявлено 1025 нарушений карантинного режима. Составлено 1055 протоколов, применены административные взыскания на 563 объекта на 66 131 720 тенге, в том числе на объектах общественного питания и в увеселительных заведениях – 138 протоколов на сумму 31 124 390 тенге. На физические лица, непривязанные к объекту, составлено 426 протоколов на 20 202 810 тенге. Пять материалов по взысканию переданы в судебные органы. По пяти протоколам дела прекращены по статье 741 из-за отсутствия состава правонарушения, по 56 протоколам дела прекращены по статье 64-1», - уточнил санврач.

По его словам, с 14 апреля пилотный проект Ashyq начали внедрять в городе Талдыкоргане. 26 апреля он начал работать по всей области, и уже 582 объекта работают с привилегиями. Из них 494 являются участниками проекта, 88 – работают в тестовом режиме.

«Приложение уже дает свои результаты. С момента внедрения приложения в городе Талдыкоргане выявлены 57 «желтых» и 36 «красных«, в Панфиловском районе - «красный» и три «желтых», в Ескельдинском районе - «красный» и два «желтых», в Карасайском районе - «красный» и «желтый», и в Енбекшиказахском районе выявлен «желтый» носитель вируса», - добавил Асхат Чарапиев.

Ранее он сообщил , что в Алматинской области эпидемиологическая ситуация по КВИ благополучная.



