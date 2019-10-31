На более чем 350 тысяч тенге оштрафовали туристов в горах Алматы за оставленный мусор

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – С начала года туристов в горах Алматы оштрафовали на более чем 350 тыс. тенге. Об этом сообщили в Иле-Алатауском национальном парке, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Ранее на совещании по развитию Алматы Президент РК Касым-Жомарт Токаев отметил , что мусорные свалки стали обычным делом на территории Большого Алматинского озера, Медеу и других рекреационных местах.

«Да, действительно так. У нас большой поток туристов, особенно летом. К сожалению, есть такие люди, которые не понимают и не убирают за собой мусор, хотя перед входом в парк мы всех призываем и просим не оставлять мусор. Мусор в горах встречается везде, в частности в большом алматинском ущелье. Мы часто специально нанимаем работников для уборки мусора», - сказал юрист Национального парка Султан Кожанов.

Он отметил, что за такие правонарушения в отношении виновных составляется протокол и налагается штраф в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях.

«Наши инспекторы проводят обход. Они могут наложить штраф только на тех, кого они увидели и поймали в момент совершения правонарушения. А на тех, кто оставил мусор и ушел, не могут. Только за 9 месяцев этого года выявлено 26 случаев нарушения правил. За неуборку бытовых отходов наложен административный штраф на сумму 353 042 тенге, взыскано 302 097 тенге, восстановлен ущерб на сумму 54 500 тенге», - заявил юрист.