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    14:13, 19 Октябрь 2021 | GMT +6

    На более 91 млн тенге оштрафовали объекты бизнеса в Алматинской области

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    ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В Алматинской области мониторинговые группы продолжают выявлять нарушителей карантина, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «С 1 января по 19 октября 2021 года членами мониторинговых групп было проведено 32 374 рейдов, охвачено проверкой 168 388 объектов, выявлено 1434 объектов с нарушениями. Со всеми руководителями объектов проведена разъяснительная работа, сделаны предупреждения. По материалам проверок и по материалам, переданным мониторинговыми группами ранее, составлено и применены административные взыскания на 823 объектах на сумму 91 миллион тенге, в том числе на объектах общественного питания и увеселительных заведениях – 268 протоколов», - сообщили в департаменте санитарно-эпидемиологического контроля региона.

    Отметим, в области функционируют 268 мониторинговых групп. В их состав входят представители местных исполнительных органов, Алматинского филиала национальной палаты предпринимателей «Атамекен», правоохранительных органов и СМИ.

    Напомним, ранее Алексей Цой рассказал об изменениях в карантинных ограничениях в связи с улучшением эпидемиологической ситуации.


    Теги:
    Здравоохранение Бизнес Регионы Казахстана Акимат Алматинская область Правоохранительные органы
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