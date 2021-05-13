На более 7,3 млн тенге оштрафовали нарушителей карантина в Талдыкоргане

АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ – 74 административных протоколов на сумму более 7,3 млн тенге составлено нарушителям карантина в Талдыкоргане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в департаменте санитарно-эпидемиологического контроля Алматинской области, в ходе рейда мониторинговой группы, на физические и должностные лица, не соблюдавшие карантинные меры, наложено штрафов на сумму 7 321 665 тенге, передано в суд два материала.

С 14 апреля пилотный проект «Ashyq» начал свое внедрение в городе Талдыкорган, и уже 106 объектов работают с привилегиями.

«То есть, если по постановлению №12 Главного государственного санитарного врача области объекты общественного питания работают до 20.00 часов, в будние дни, а в выходные они закрыты, по проекту «Ashyq» разрешено работать без выходных с 7 утра до 2-х ночи, но соблюдением всех санитарных норм, установленным санитарным врачом региона и с соблюдением запрета на организацию и проведение зрелищных, массовых праздничных, семейных мероприятий (поминок, банкетов, свадеб, юбилеев, ауызашар), в том числе на дому и иных мероприятий с массовым скоплением людей», – уточнили в департаменте.

В ходе мониторинговых работ среди предпринимателей нашлись и те, кто не соблюдал все требования. В ресторанном комплексе «Apriori» был обнаружен факт проведения семейного мероприятия ауыз ашар на 15 человек. Объект считается участником проекта «Ashyq» и на сегодня поднимается вопрос об исключении ресторанного комплекса «Apriori» из проекта на две недели. При повторном обнаружении нарушения, объект будет исключен на два месяца.