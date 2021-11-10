На более 24 млн тенге обманула казахстанцев основательница финансовой пирамиды в Туркестане
ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В Туркестанской области пресечена деятельность финпирамиды, организованной в 3 чатах в WhatsApp, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому мониторингу области.
«В территориальный департамент Агентства по финансовому мониторингу по Туркестанской области обратились 25 человек с жалобой на финпирамиду . В ходе проверки установлено, что жительница Туркестана создала чаты в мессенджере «WhatsApp» под названиями «Асыл Инвест», «Оборот 30%» и «30% за 3 дня» и с помощью рассылки привлекала денежные средства граждан в финпирамиду.
Вкладчикам гарантировалось получение прибыли в размере 30% от суммы вклада. Деньги перечислялись на банковские счета организатора финпирамиды через приложение «Kaspi.kz», - сообщили в пресс-службе Агентства.
На данный момент сумма ущерба обратившимся лицам составляет более 24миллионов тенге.
Агентство призывает граждан воздержаться от участия в сомнительных проектах с баснословной прибылью за короткий промежуток времени.
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