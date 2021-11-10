+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 6 °С
Алматы: 5 °С
USD 429.22 EUR 497.59
RUB 6.05 CNY 67.17
Скачать
Новости
Вся лента >>>

На более 24 млн тенге обманула казахстанцев основательница финансовой пирамиды в Туркестане

10 Ноября 2021 14:34
Поделиться:
На более 24 млн тенге обманула казахстанцев основательница финансовой пирамиды в Туркестане

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В Туркестанской области пресечена деятельность финпирамиды, организованной в 3 чатах в WhatsApp, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому мониторингу области.

Новости по теме
13 участковых пунктов полиции построят в городах и районах Костанайской области
К пяти годам приговорен водитель, по вине которого в ДТП погибли трое членов одной семьи В столице в результате ДТП автомобиль опрокинулся на крышу О мошеннических схемах в пенсионной сфере заявила депутат

«В территориальный департамент Агентства по финансовому мониторингу по Туркестанской области обратились 25 человек с жалобой на финпирамиду . В ходе проверки установлено, что жительница Туркестана создала чаты в мессенджере «WhatsApp» под названиями «Асыл Инвест», «Оборот 30%» и «30% за 3 дня» и с помощью рассылки привлекала денежные средства граждан в финпирамиду.

Вкладчикам гарантировалось получение прибыли в размере 30% от суммы вклада. Деньги перечислялись на банковские счета организатора финпирамиды через приложение «Kaspi.kz», - сообщили в пресс-службе Агентства.




На данный момент сумма ущерба обратившимся лицам составляет более 24миллионов тенге.

Агентство призывает граждан воздержаться от участия в сомнительных проектах с баснословной прибылью за короткий промежуток времени.


Подписывайтесь на наш канал:

#Туркестанская область   #Борьба с преступностью   #Происшествия   #Видео   #МВД РК   #Регионы   #Криминал   #Финансовая пирамида   #Мошенничество  
Поделиться:
Новости по теме
13 участковых пунктов полиции построят в городах и районах Костанайской области
К пяти годам приговорен водитель, по вине которого в ДТП погибли трое членов одной семьи
В столице в результате ДТП автомобиль опрокинулся на крышу
О мошеннических схемах в пенсионной сфере заявила депутат
Популярное
1 Будут ли останавливать авто с российскими номерами - комментарий МВД РК
2 Ревакцинация стартует в Казахстане с 22 ноября
3 15-летняя девочка совершила суицид в Акмолинской области
4 Девушка-полицейский из Костаная выиграла открытый чемпионат Азии по единоборствам
5 На рабочем авто с подложными номерами: после скандала уволился начальник районной полиции в Костанае
6 Коронавирус в Казахстане: три региона – в «красной» зоне
Читайте также
В Карагандинской области руководители предприятия «Арт Текстиль» осуждены за преднамеренное банкротство
О мошеннических схемах в пенсионной сфере заявила депутат
Будут ли останавливать авто с российскими номерами - комментарий МВД РК
Ревакцинация стартует в Казахстане с 22 ноября
15-летняя девочка совершила суицид в Акмолинской области
Девушка-полицейский из Костаная выиграла открытый чемпионат Азии по единоборствам
На рабочем авто с подложными номерами: после скандала уволился начальник районной полиции в Костанае
Коронавирус в Казахстане: три региона – в «красной» зоне
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Анаргуль Хамитова
Анаргуль Хамитова
954-047
rusred@inform.kz

Архив