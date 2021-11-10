На более 24 млн тенге обманула казахстанцев основательница финансовой пирамиды в Туркестане

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В Туркестанской области пресечена деятельность финпирамиды, организованной в 3 чатах в WhatsApp, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому мониторингу области.

«В территориальный департамент Агентства по финансовому мониторингу по Туркестанской области обратились 25 человек с жалобой на финпирамиду . В ходе проверки установлено, что жительница Туркестана создала чаты в мессенджере «WhatsApp» под названиями «Асыл Инвест», «Оборот 30%» и «30% за 3 дня» и с помощью рассылки привлекала денежные средства граждан в финпирамиду.

Вкладчикам гарантировалось получение прибыли в размере 30% от суммы вклада. Деньги перечислялись на банковские счета организатора финпирамиды через приложение «Kaspi.kz», - сообщили в пресс-службе Агентства.









На данный момент сумма ущерба обратившимся лицам составляет более 24миллионов тенге.

Агентство призывает граждан воздержаться от участия в сомнительных проектах с баснословной прибылью за короткий промежуток времени.