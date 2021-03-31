На более 18 млн тенге оштрафовали директоров школ за нарушения санитарных норм в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С начала учебного года за нарушения санитарно-эпидемиологических норм в дежурных классах и группах оштрафовали директоров школ на сумму свыше 18 млн тенге. Об том сообщила депутат Мажилиса Жулдыз Сулейменова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Комитет контроля качества и безопасности товаров и услуг (ККБТУ) Министерства здравоохранения с 1 сентября 2020 года по 26 марта 2021 года провели 1787 проверок общеобразовательных школ, 104 проверки детских дошкольных организаций на предмет соблюдения требований карантина и выявили нарушения в 225 школах и 52 детских садах. С начала этого учебного года за нарушения санитарно-эпидемиологических норм в дежурных классах и группах оштрафовали на общую сумму 18 млн 323 тыс.тенге директоров школ и на общую сумму 9 млн. 309 тыстенге – заведующих детских садов», - сказала Жулдыз Сулейменова, озвучивая депутатский запрос в адрес заместителя Премьер-Министра РК Ералы Тугжанова на пленарном заседании палаты.

Было отмечено, что для должностных лиц - директоров, заведующих, административные взыскания составляет 230 МРП, или 638 тысяч 940 тенге.

Депутат также сообщила о трудностях выполнения требований Постановления Главного санитарного врача в части наполняемости классов не больше 25 учащихся и соблюдения принципа «1 класс и 1 кабинет».

В соответствии с Постановлением Главного государственного санитарного врача Республики Казахстан, опубликованного от 25 марта 2021 года, с IV четверти планируется обучение в комбинированном формате в регионах, расположенных в зонах низкого и умеренного риска (зелёная и жёлтая зоны) для городских и сельских школ с посещаемостью учащихся от 300 и выше, в том числе с посещаемостью до трех тысяч школьников.

«И это касается не только южных регионов страны, это и средние школы, которые расположены рядом. Например, школа с проектной мощностью 1200 учащихся в поселке Ильинка, в данный момент обучает свыше 3 тысяч детей. В этих условиях выполнение требований Постановления Главного санитарного врача о наполняемости классов не больше 25 учащихся и соблюдение принципа «1 класс и 1 кабинет», представляется практически невозможным. Кроме того, возможность использования внеурочного времени для индивидуальных занятий по 15 человек объективно отсутствует. С одной стороны, потому что классы укомплектованы по 35 учащихся, следовательно, один и тот же урок будет проводиться в 2-х классах. Соответственно увеличится урочное время и занятость кабинетов в 2-х сменах. Также вдвое увеличится нагрузка на педагогов и неизвестно из каких средств будут оплачиваться их заработная плата», - резюмировала мажилисмен.