На более 1000 км казахстанских дорог в этом году проведут средний ремонт

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В 2020 году эксплуатационные качества будут восстановлены на 1089 километрах автомобильных дорог республиканского значения. В прошлом году этот показатель составил 1101 километр, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИИР РК.

В частности, методом ресайклинга будут отремонтированы 546 км дорог, шероховатой поверхностной обработкой охвачено 287 км, асфальтобетон обновят на 172 км, технология микросюрфейсинга будет применена на 85 км автодорог.

Стоит отметить, что больший охват средним ремонтом в этом году будет в Карагандинской области. Здесь запланирован ремонт 279 км на дорогах «Кызылорда-Павлодар-Успека-гр.РФ», «Кызылорда-Павлодар»-«Жайрем-Каражал-Атасу», «Жезказган-Петропавловск», «Акчатау-Агадырь-Ортау»-а/д «Кызылорда-Павлодар», «Нур-Султан-Кабанбай батыра-Энтузиаст-Киевка-Темиртау» и «Караганда-Аягоз-Тарбагатай-Бугаз».

На втором месте по охвату средним ремонтом находится Костанайская область. В этом году в регионе отремонтируют 110 км дорог «Денисовка-Житикара-Мюктиколь-гр. РФ», «Мамлютка-Костанай», «Гр.РФ (на Екатеринбург)-Алматы».

В Акмолинской области дорожники обновят 107 км. Будут охвачены автодороги «Кокшетау-Атбасар», «Нур-Султан-Петропавловск», «Кокшетау-Кишкенеколь-Бидайык-гр. РФ (на Омск)», «Дороги Боровской курортной зоны», «Обход г.Кокшетау» и «Астана-Ерейментау-Шидерты».

Напомним, общая протяженность республиканской сети автомобильных дорог в Казахстане составляет 24888 км.