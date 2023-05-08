На большей части республики 8 мая ожидается дождь с грозой

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На большей части республики с прохождением ложбины циклона, и связанными с ней фронтальными разделами пройдет дождь с грозой, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу РГП «Казгидромет».

Антициклон сохранит погоду без осадков на востоке, юге, юго-востоке республики. На западе, северо-западе, севере, юге страны ожидаются усиление ветра, на юго-западе – пыльная буря.

В центральной части Костанайской области сохраняется, а на востоке Кызылординской области ожидается чрезвычайная пожарная опасность.