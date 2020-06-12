На благоустройство побережья Алаколя в ВКО выделено почти 4 млрд тенге

УРДЖАРСКИЙ РАЙОН. КАЗИНФОРМ — В Восточном Казахстане на благоустройство побережья Алаколя в этом году выделено почти 4 млрд. тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на областной инфоцентр.

В ведомстве отметили, что работы по благоустройству побережья озера Алаколь продолжаются. В текущем году объем бюджетных инвестиций составит 3,9 млрд. тенге.

Несмотря на то, что постоянно улучшается инфраструктура, а само побережье озера вошло в ТОП-10 Карты развития туризма страны, предприниматели не выполняют обязательства по оказанию качественных услуг соответствующих требованиям времени. Глава региона Даниал Ахметов, посетив Арбат, сделал серьёзное замечание по застройке главной улицы побережья.

«Мы проводим здесь масштабное благоустройство. По сравнению с прошлыми годами, здесь произошли серьезные изменения. Но я каждый раз обращаю внимание предпринимателей, что нам нужен другой уровень отношения к казахстанцам, которые приезжают сюда в качестве туристов. Бизнесмены должны стать конкурентными турецкому побережью, чтобы качество оказания услуг отвечало среднемировым стандартам. Предприниматели в сфере питания получают большую прибыль. Но до сих пор нет ни одного ресторана или кафе, которое могло бы отвечать высоким требованиям. Причем такие объекты питания находятся в самом центре, на первой береговой линии. Они не думают о благоустройстве, о качестве услуг, они знают, что любой ценой люди придут к ним», – сказал аким ВКО и поручил убрать с Арбата киоски, возведенные самовольно и несоответствующие стилю застройки.

Отметим, что в текущем году построены 8 новых домов отдыха, а 11 расширили площади. Это позволит создать дополнительно 650 койко-мест. Началось строительство туристического комплекса «Alakol love» на 200 мест. Также начата реализация двух проектов по программе «Дорожная карта занятости», а именно строительство водопроводных и электросетей. Завершены работы по строительству и благоустройству вело-тротуарной дорожки протяженностью 2,5 км, установлено 5 новых модульных торговых павильонов. В этом году на побережье озера появятся новые туалеты, кабины для переодевания, спасательный пост, стоянка для маломерных водных судов.Для организации досуга отдыхающих началось строительство сцены, танцевальной площадки и аквапарка.