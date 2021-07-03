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    11:47, 03 Июль 2021 | GMT +6

    На бетонной трассе Алматы-Хоргос из-за жары поднялись плиты

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - На участке бетонной трассы Алматы-Хоргос поднялись плиты. Причину назвали в «КазАвтоЖол», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Видео с дефектами на трассе появилось в Сети .

    В пресс-службе «КазАвтоЖол» уточнили, что 2 июля на 86 км платного участка автомобильной дороги «Алматы-Хоргос» (в районе п.Байдибек Би) из-за вертикального смещения бетонных плит в результате резкого повышения температуры, наблюдалось поднятие покрытия проезжей части.

    «Сотрудниками КазАвтоЖол совместно с административной полицией оперативно были установлены предупреждающие дорожные знаки, а также выставлена патрульная машина полиции на время проведения ремонтных работ. В оперативном порядке на данном участке дефект был устранен, тем самым исключив вертикальное смещение покрытия на аварийно-опасном участке и обеспечив безопасный проезд. КазАвтоЖол приносит свои извинения за временные неудобства и благодарит пользователей дорог по своевременному информированию имеющихся дефектов на дороге», - отметили в ведомстве.

    Ранее сообщалось об образовавшихся дефектов на одном из участков бетонной трассы «Алматы-Шелек-Хоргос».


    Теги:
    Происшествия, ЧС Алматы Происшествия
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