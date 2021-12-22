На базе отдыха в ВКО ликвидировали крупный пожар
ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Сегодня около 7 часов утра в Глубоковском районе на территории базы отдыха загорелись конструкции отдельно стоящего здания проката горнолыжного оборудования, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС ВКО.
На место оперативно прибыли пожарные расчеты. Открытым пламенем горело здание. Благодаря слаженным действиям спасателей удалось предотвратить распространение огня на соседние строения базы и локализовать огонь на площади 140 кв.метров. Жертв и пострадавших нет.
Всего в тушении задействовано 16 человек личного состава и 4 единицы техники.
Причина пожара устанавливается, предварительно отрабатывается версия несоблюдения требований пожарной безопасности при монтаже и эксплуатации электрооборудования.
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